Os três acusados de matar em dezembro de 2021, Amanda Albach, de 21 anos, irão a júri popular em Santa Catarina. Depois de recurso da defesa dos acusados ser negado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) confirmou nessa terça-feira (28), o julgamento. A data ainda segue indefinida. A jovem morava em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os acusados são Daiane Mayara Pasqual, amiga da vítima e os irmãos Douglas e Victor Straccioni da Silva. Segundo a investigação, Daiane mantinha um relacionamento com um dos acusados. Todos estão presos.

No recurso, a defesa dos irmãos pediu a anulação dos interrogatórios, das provas extraídas dos celulares de parentes e da pronúncia do julgamento, por falta de acesso à íntegra do conteúdo dos autos.

Mesmo com essa decisão, os advogados que representam o trio acusado pelo crime, avaliam recorrer junto ao Supremo Tribunal de Justiça(STJ).

Relembre o crime

A jovem morava em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, e ficou desaparecida por quase 20 dias. O corpo foi encontrado na Praia do Sol, em Imbituba, no litoral sul catarinense.

Amanda, que era promotora de vendas, havia desaparecido no dia 15 de novembro, quando saiu de casa com conhecidos para uma balada. A Polícia Civil de Santa Catarina informou que, em depoimento, os suspeitos disseram que a obrigaram a cavar um buraco para ser enterrada, antes de morrer com dois tiros de arma de fogo.

A jovem foi assassinada por, supostamente, fotografar um homem armado, com histórico de tráfico de drogas, na mesma casa onde estava com amigos. Ela teria enviado as imagens a terceiros. O homem temeu ser denunciado e cometeu o crime, de acordo com a investigação.

