Atenção, motoristas! A BR-277 tem uma de suas pistas interditadas no km 33,5, na região de Morretes, na Serra do Mar, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a faixa da direita, no sentido Litoral, foi interditada na tarde desta terça-feira (7), numa extensão de 500 metros, em razão do afundamento do pavimento.

Ainda segundo a PRF, não há previsão para a liberação do trecho com interdição parcial. E geólogos ainda farão a análise dos danos no local. Veja no vídeo abaixo as condições atuais na rodovia.

Equipes da PRF e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) monitoram este trecho.

Filas e desvio

Na BR-277, na região do km 42, no desvio parcial em Morretes, havia na tarde desta terça-feira, quatro quilômetros de filas no sentido Litoral e um congestionamento de mesma extensão, no sentido Curitiba, conforme a PRF. Acompanhe em tempo real pelo Twitter.

