Atenção, fãs de chocolate, pão de mel, tubetes e tantas outras delícias gastronômicas! Uma grande loja da Barion, empresa paranaense especializada em doces, vai ser inaugurada no bairro Tarumã, em Curitiba. A previsão para a abertura está marcada para a próxima semana, ou seja, antes da Páscoa.

O local escolhido não foi definido somente por ter ótima localização ou mesmo, uma boa estrutura. Naturalmente, esses fatores são essenciais para o negócio, mas o espaço situado na BR-116, antigo Phoenix Studio, já foi sede da Barion.

Kasketes, Tubetes, Nut Cream e Barrinhas de chocolate estão entre os destaques da Barion. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná.



Fábrica na RMC e loja na BR-116

Em 1996, já com a marca estabelecida e consagrada, ocorreu uma mudança para o local onde a fábrica se encontra atualmente, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Com instalações mais modernas e com melhores condições de crescimento, o local possui mais de 40.000m², sendo 10.000m² de área construída. Nesse amplo empreendimento na RMC, há a primeira loja da Barion, onde clientes e atacadistas costumam efetuar compras. O preço de produtos na loja pode ser até 20% menor que em outros estabelecimentos.

Fábrica na RMC tem quase 80 itens, cerca de 400 toneladas/mês. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná.



Mas com a necessidade de melhorar e também economizar na estocagem dos inúmeros produtos da linha Barion, a empresa decidiu abrir uma segunda loja com um grande espaço também para a armazenagem. Fernanda Barion, diretora de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, valoriza esse empreendimento como uma forma de contribuição aos consumidores e atacadistas, que terão uma outra opção de compra.

“Foi um antigo galpão nosso, e agora vamos retomar. Foi uma oportunidade de negócio que vai ser um centro de distribuição e loja. As pessoas com uma faixa etária de 40, 50 anos ou mais, irão lembrar que se fazia compra de Páscoa nesse local. Nosso lema é proporcionar momentos de felicidade e temos isso muito forte na empresa”, comentou a diretora.

A inauguração está prevista para a próxima semana, entre os dias 16 e 20 de março. “Todos podem ir lá comprar, nossos produtos estarão lá com descontos. Não existe intermediários, e assim conseguimos colocar preços atrativos. Aliamos preço com qualidade Barion”, adiantou Fernanda

História da Barion

A Barion, com 62 anos de fundação, produz em sua fábrica em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, quase 80 itens, cerca de 400 toneladas/mês, que levam o nome da família do Paraná para inúmeros lugares do Brasil.

O início dessa história de sucesso começou de maneira simples, na década de 1960. Vindo de Marília, interior de São Paulo, Ricardo Barion chegou em Curitiba com o objetivo de montar uma distribuidora de doce. Alugou uma loja no Centro, onde 1/3 do espaço era destinado ao quarto onde ele vivia. Na época, a família trabalhava vendendo doces, biscoitos, confeitos e similares.

Em 1971, a empresa passou a fazer seus próprios produtos. Nesse período, ocorreu a especialização principalmente na produção de chocolates e ovos de Páscoa. Sete anos depois, a família decidiu lançar o pão de mel, produzido a partir de uma receita passada de geração para geração, vinda da bisavó Barion. A partir do pão de mel, a Barion ganhou notoriedade nacional, pois foi a primeira a distribuir o doce no Brasil.

Com os olhares atentos do mercado, a Barion lançou em 1980 a produção dos famosos Tubetes, os primeiros rolinhos de wafer de todo o país e ovos de Páscoa. O sucesso foi tão grande que em três anos a Barion alcançou o 3ª lugar entre as grandes empresas de chocolate no Brasil.

Produção de Tubetes. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná.

“O processo é semelhante ao que era feito no passado, pois o trato não se alterou. Produzimos 400 toneladas/mês na fábrica com 80 itens, desde tubetes, bolachas, barras de chocolate, casquinhas de sorvetes, creme de avelã e tantos outros”, explicou Alexandre Barion, diretor de operações da empresa.

Atualmente, a gestão é realizada pela terceira geração dos Barions. O avô e fundador Ricardo faleceu na década de 1990 e os filhos Ricardo Junior, Roberto e Rommel acompanham mais à distância o funcionamento da fábrica, que é gerida pelos irmãos Fernanda, Alexandre e o primo Leonardo.

Serviço

Loja Barion Tarumã

Endereço: BR-116, 6000, bairro Tarumã, em Curitiba

Site: www.lojabarion.com.br

Veja que incrível