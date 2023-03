Supermercado de Curitiba aposta em tradição de família, na contramão da concorrência

Desde quando era uma pequena mercearia no Boqueirão em 1966, a rede de supermercados curitibana Jacomar continua a crescer sem perder a tradição de família: não abrir aos domingos. A decisão administrativa, que é um lema do Jacomar, rendeu comentários e repercutiu entre os curitibanos – principalmente entre os leitores da Tribuna. No início de fevereiro, a reportagem noticiou que a rede de supermercados não abre aos domingos.

“Minha mãe me dizia que o que se ganha no domingo, se perde na segunda-feira”, destacou o fundador Jacob Pankratz. A ‘ousadia’ da rede é realmente levada muito a sério na empresa. Nem mesmo a concorrência acirrada no ramo é capaz de mudar a tradição.

Para entender melhor, a reportagem visitou a rede para entender os principais motivos que mantêm os domingos de folga. “Muita gente viu a notícia no jornal e achou que era novidade. Mas não é, sempre foi assim e continuará sendo. Para nós, é um orgulho manter essa iniciativa que nasceu com o meu pai”, disse Harri Pankratz, 56 anos, CEO do Grupo Jacomar e filho do fundador, Jacob Pankratz, de 91 anos.

Para que clientes e talentos profissionais pudessem conhecer melhor a história do Grupo Jacomar, a explicação sobre o fechamento dos supermercados aos domingos foi publicada na rede social LinkedIn. “Decidimos apostar mais no LinkedIn para fortalecer a marca por lá. O objetivo é aproximar a empresa dos talentos profissionais. Pensamos em começar com a história marcante do fechamento aos domingos. Algo que mantemos mesmo com a forte concorrência no setor. Nossos colaboradores sempre nos dizem que isso é um diferencial, poder curtir a família neste dia de folga, sem escalas”, explicou a relações públicas do grupo Camila Pankratz Ferreira da Silva, 25 anos, neta de Jacob.

A Haidy Pankratz, uma das filhas de Jacob e gerente de RH da empresa, ressaltou que o dia sem funcionar é recuperado ao longo da semana, com o mantra do bom atendimento ao cliente e a proximidade com a vizinhança da loja, mantendo uma relação familiar. “Somos uma empresa familiar e procuramos manter a proximidade com o cliente, com o bairro onde estamos”, aponta ela.

Já Harri explica que, obviamente, não abrir um dia da semana tem um certo impacto. “Uma loja nova, em um novo bairro ou cidade da região metropolitana, demora um pouco mais para embalar. Mas, aos poucos, as pessoas percebem a tradição de mercado de bairro, onde, por exemplo, dá para pedir ao açougueiro um corte de carne na hora. Não só comprar a vácuo na bandeja. Isso faz toda a diferença”, explica.

Até o nome do grupo é de família. Junta o nome do patriarca o da matriarca, Maria Pankratz, que faleceu recentemente, aos 86 anos. “Inclusive, foi uma cliente que sugeriu fazer essa junção”, orgulha-se o CEO. Jaco, de Jacob e mar de Maria.

Decisão contrária da concorrência fez rede crescer

Mesmo na direção contrária da concorrência com as grandes redes, que costumam abrir as portas aos domingos, o Jacomar cresceu. Atualmente, trabalham na rede cerca de 2,5 mil colaboradores. São 17 lojas espalhadas por Curitiba e cidades da região metropolitana, como São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Fazenda Rio Grande. Há também três postos de combustíveis e um centro de distribuição.

A administração atribui o sucesso, principalmente, aos setores diferenciados de frutas, legumes e verduras (FLV), o açougue e a padaria. “Até pouco tempo, eu fazia pessoalmente as compras do FLV. Meu pai sempre incentivou os filhos ao trabalho, a por a mão na massa. Antes do armazém, a lida era com vaca leiteira, no Boqueirão. Desde cedo, homens e mulheres da família sempre tinham seus afazeres”, conta Harri.

Ainda segundo o CEO, até mesmo as entregas do primeiro Jacomar eram uma aventura pelo Boqueirão. “Tudo era feito com uma carroça. Até que começaram a surgir os primeiros condomínios fechados na região. Tivemos que pensar em fazer entregas de outra forma. Era arriscado os cavalos fazerem sujeira”, brinca Harri.

Entre homens e mulheres, Jacob e Maria tiveram oito filhos. Seis deles trabalham no Grupo Jacomar. Oito netos também trabalham na rede.

Oportunidades e vagas

A busca por talentos profissionais do Grupo Jacomar costuma ser bastante dinâmico. Por isso, é sempre interessante estar atento ao perfil do grupo no LinkedIn. É possível entrar em contato com o departamento de Recursos Humanos pelo e-mail trabalhe@jacomar.com.br ou pelo telefone (41) 3386-8205.