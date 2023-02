A rede de supermercados de Curitiba Jacomar explicou em suas redes sociais porque suas lojas não abrem aos domingos. Mesmo sendo uma grande rede de supermercados, a decisão – segundo a postagem – respeita valores desde a fundação da empresa, em 1966.

Em texto divulgado na rede social LinkedIn, a rede explica que o fato de não abrir aos domingos é um princípio imutável do Grupo Jacomar, que respeita valores que nasceram desde a fundação com o Seu Jacob e a Dona Maria. “O Jacomar ainda era apenas um pequeno armazém no bairro Boqueirão, em Curitiba. Mas, desde o início, manteve firme a decisão de não abrir aos domingos”, explica a postagem.

O fundador da rede, Seu Jacob, relembra as palavras de sua mãe, que dizia: “O que se ganha no domingo, se perde na segunda. Domingo é dia de estar com a família”, defendeu.

Mesmo com disputa acirrada da concorrência, já que existe uma boa parte de pessoas que escolhem ir ao supermercado aos domingos, a grupo deixou claro que preza pela família e possibilita a todos os seus colaboradores “estar com os familiares aos domingos, preservando o descanso semanal e consequentemente sua qualidade de vida”.

