Um clarão registrado por várias câmeras de monitoramento em Cascavel, oeste do Paraná, chamou a atenção de muitos paranaenses na madrugada desta terça-feira (07). Era perto da 1h da manhã quando a noite virou dia em bairros de Cascavel e Capanema. O clarão era a queda de um meteoro em solo paranaense.

Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, não titubeou ao ver as imagens e cravou: Esses clarões são meteoros. “São restos do sistema solar que estão permeando pela orbita da Terra. O planeta passa nas proximidades destes campos de detritos e puxa esse material. Alguns maiores e explodem na atmosfera e emite o clarão”, explicou Anísio.

Questionado sobre a possibilidade de termos mais meteoros no Paraná, o diretor do Parque da Ciência avisou que este tipo de situação não tem como prever. “Algumas semanas teve no Rio Grande do Sul. A gente tem um período de chuva de meteoros, mas na maioria são pequenos. Não tem como prever ou saber período mais provável. Queda de objeto na Terra tem todo dia”, alertou o especialista.

Clarão no céu de Cascavel foi a queda de um meteoro no Paraná. Foto: Reprodução.

Cometa Verde

A passagem do cometa C/2022 E3 (ZTF) pela Terra tem despertado a atenção de muita gente. E não é à toa, afinal, o fenômeno que poderá ser visualizado do nosso planeta em fevereiro de 2023. A última vez que ele passou por aqui, para se ter uma ideia, foi 50 mil anos atrás, quando os neandertais habitavam nosso planeta. Saiba mais sobre este glorioso visitante do espaço.

Adeus, cometa?

Nesta terça o cometa vai estar no céu, mas não deve ser visto por aqui. “Ele está indo, ou seja, o brilho dele está mais longe. Não tivemos sorte, quem conseguiu observar está no Hemisfério Norte. Além disso, temos dias com Lua Cheia ou nuvens que acabou dificultando”, completou Anísio.

