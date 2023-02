A Linha Verde, em Curitiba, deve ganhar duas novas trincheiras para desafogar o trânsito na região sul da cidade. A novidade, que integra um pacotão de obras com previsão de investimentos de mais de R$ 3,3 bilhões, incluindo o novo Contorno Sul, foi anunciada nesta terça-feira (7), pelo governador Ratinho Junior (PSD).

Pelo projeto, as duas trincheiras vão interligar as ruas Omar Raymundo Pichet com Marechal Althair Roszanniy e Rua Barão do Santo Ângelo com Rua Ipiranga, ambas no bairro Xaxim. Além das trincheiras também será feita a adequação dos acessos nas vias.

Segundo o anunciado pelo governo do Paraná, uma das novas trincheiras na Linha Verde vai ligar a rua Omar Raymundo Pichet com a Marechal Althair Roszanniy. Foto: Reprodução/Google.

De acordo com o governo estadual, o investimento é estimado em R$ 121 milhões, somando desapropriações e as obras em si. As obras devem ser executadas a partir de um convênio entre o Estado, que será responsável pelos recursos, e a Prefeitura de Curitiba, que vai tocar as obras.

Outra trincheira será na Rua Barão do Santo Ângelo com Rua Ipiranga, também no bairro Xaxim. Foto: Reprodução/Google.

