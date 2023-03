Vida perdida no trânsito

Um adolescente de 16 anos morreu na noite deste domingo (05) após ser atropelado por um biarticulado. Segundo informações da Polícia, o jovem estava andando de bicicleta na canaleta exclusiva dos ônibus quando foi atingido pelo ônibus.

O motorista do biarticulado alegou aos policiais que não viu o jovem. O atropelamento ocorreu na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades da esquina com a Rua Bento Vianna, no bairro Água Verde.

Uma ambulância chegou a ser acionada para tentar salvar o rapaz, mas nada pôde fazer por conta da gravidade dos ferimentos. O caso será acompanhado pela Polícia Civil e pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp)

