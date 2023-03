A morte da curitibana Gabriela Valentini na 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocross deixou os fãs abismados. Uma queda de moto no circuito Renato Cardoso, no Parque de Exposições e Eventos da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, no domingo (5), foi fatal.

A jovem tinha 17 anos e disputava a categoria VXF Especial, quando perdeu o controle da moto. Ao cair, a piloto ficou sem reação no chão. Uma transmissão pela internet estava sendo realizada e mostrou o momento da queda (veja o vídeo abaixo).

Gabriela Valentini estava na competição quando perdeu o controle da moto e caiu. Ela chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Uma equipe clínica prestou os primeiros atendimentos. Gabriela foi conduzida ao Hospital Regional São Sebastião na Lapa, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi trazido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Vídeo mostra o momento da queda sofrida por Gabriela Valentini durante o evento. Foto: Reprodução.

