O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a morte de Gil Rocha, diretor de Jornalismo da CBN Curitiba. O jornalista teve uma parada cardíaca e faleceu nesta sexta-feira (30) aos 63 anos.

Nas redes sociais, o governador destacou o trabalho de Gil Rocha em várias funções na comunicação. “O jornalismo paranaense está de luto com a morte do querido Gil Rocha. Sua voz marcante contagiava, seu profissionalismo se destacava em todas as funções que desempenhou. A comunicação do Paraná perde um de seus maiores talentos. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu Ratinho.

O jornalista esportivo foi submetido a uma angioplastia e acabou falecendo de parada cardíaca, em decorrência de complicações ao longo do procedimento no coração. Natural de Siqueira Campos, interior do Paraná, Gilberto Rocha Manuel deixa três filhos, Lucas, Pedro e João, e a esposa, Ana Zimmerman.

O velório está sendo realizado na capela Vaticano, sala Ônix, até às 14h30. O Sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz, às 16h.

