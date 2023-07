Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste sábado (1º)

Obituário Curitiba: Falecimentos deste sábado (1º)

Acacio Zonato, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ângelo Zonato e Durcilia da Cruz. Sepultamento hoje, Marmeleiro Almirante Tamandaré (PR).

Adelina Fragoso Souza, 80 anos. Profissão: servente. Filiação: Alexandre Bornatovski e Maria Bornatovski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Curitiba -PR.

Alceu Jorge Ferreira, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Jorge Ferreira e Cecília Branco Jorge. Sepultamento ontem.

Alcir Machado, 72 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Belisia Machado. Sepultamento hoje, Cemitério São Cristóvão – União da Vitória -PR, saindo da Capela Santa Barbara – União da Vitória -PR.

Alzira Marques Gomes Oliveira, 75 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Aníbal José Gomes e Eduarda Marques Pimentel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amélia de Oliveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Rodrigues de Oliveira e Maria Alves Cordeiro. Sepultamento ontem.

Ana Paula Lourenço da Silva Silveira, 59 anos. Profissão: técnico agropecuário. Filiação: Paulo Gomes da Silva e Anna Lourenço da Silva. Sepultamento ontem.

Anacleto de Camargo, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Camargo e Dornata Laria. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Ananias de Oliveira Mota, 76 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alfredo Martins Mota e Jaci de Oliveira Mota. Sepultamento ontem.

Antônio Souza Barros, 101 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Souza Barros e Arcangela Teixeira Barros. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Arildo Alves de Miranda, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Perciliano Alves de Miranda e Nair Ramalio de Oliveira. Sepultamento ontem.

Armelinda Colognese Maschio, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Oreste Colognese e Elsa Strack Colognese. Sepultamento ontem.

Beatriz Tano, 82 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Francisco Moreira e Luzia Paulino Braz Moreira. Sepultamento ontem.

Carlos Rogério Florenzano, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Zola Florenzano e Esther da Silva Florenzano. Sepultamento ontem.

Catarina Carneiro Verlindo, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Carneiro Verlindo e Maria Joana Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Catarina Pereira Gomes, 99 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Piva e Angelina Piva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Cauana Garcia Fernandes, 22 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Jaime Fernandes e Doracy Garcia Rodrigues Fernandes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Claudinei Fernandes Casagrande, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Geronimo Olivino Casagrande e Terezinha Manosso Casagrande. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Campo Magro.

Clesio Fernandes Barbosa, 67 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Agenor Fernandes Barbosa e Almerinda Batista Barbosa. Sepultamento hoje, em local a definir.

Cordula Stein, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Stark e Cunigunda Stark. Sepultamento ontem.

Corjesus Agostinho, 73 anos. Profissão: auxiliar de manutençao. Filiação: Theodoro Agostinho e Maria Gertrudes Agostinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Dalton Ferreira Ribas, 65 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Loacyr Muniz Ribas e Rosy Ferreira Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Diva Soares Ribeiro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria José dos Santos. Sepultamento ontem.

Estanislau José Jarosz, 81 anos. Filiação: José Jarosz e Ignes Sofia Tarnowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Florentina Lorenca de Oliveira, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Pedro de Oliveira e Maria Cecília de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Bueno Cordeiro, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Zacarias Cordeiro e Valentina Ferreira Bueno. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gabriela Setin Stopa Pontes, 28 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Israel Oscar Stopa e Maria Ester Setin. Sepultamento ontem.

Gilberto Fernades Kujavsky, 73 anos. Filiação: Osvaldo da Graça Kujavsky e Ina Kujavsky. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Gilberto Rocha Manoel, 64 anos. Profissão: Jornalista. Filiação: Farid Manoel e Ofélia Rocha Manoel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Onix Vaticano (Curitiba).

Inêz Halabura, 58 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisco Halabura e Joana Halabura. Sepultamento ontem.

Isabel Pawlina, 75 anos. Filiação: Agnacio Abramoski e Anna Vendricoski Abramoski. Sepultamento hoje, Santa Terezinha, saindo da Capela Santa Terezinha.

Ivoniza Aparecida Lopes, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anacleto Lopes e Vanacir de Jesus do Carmo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jandira de Matos Hedreiras, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco de Matos e Luíza de Carvalho Matos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

João Kmiecik, 54 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Luiz Kmiecik e Maria do Rosário Mariano Dias. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Gonçalves de Siqueira, 78 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Martiniano Gonçalves de Siqueira e Izabel Duarte de Siqueira. Sepultamento ontem.

José Possenti, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Batista Possenti e Aldina Borgo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Jardim Paranaense Alto Boqueirão.

Júlia da Trindade Lopes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Galdino José da Trindade e Anna Maria da Trindade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Jardim Ipe.

Juliana Aparecida David, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Adir David e Elisete David. Sepultamento ontem.

Laila Bustamante Lacerda, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio Bustamante e Almerina Enedina F Bustamante. Sepultamento ontem.

Leonor Florêncio dos Reis, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Florêncio dos Reis e Alaide da Silva. Sepultamento ontem.

Luana Aparecida Hilario Afonso, 27 anos. Profissão: atendente. Filiação: Renato Afonso e Luzia Hilario dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Luiz Henrique Borges Silva, 19 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sandro Rogério da Silva e Flávia Cristina Munhoz Borges. Sepultamento ontem.

Luíza Maria de Souza, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lázaro Ferreira de Souza e Maria de Jesus Moentack de Souza. Sepultamento ontem.

Lutero Marques de Oliveira, 74 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Enoch de Oliveira e Lygia Rosa Marques de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luzia Aparecida Ignácio, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Francisco Ignaco e Joanna Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Marcelo Duarte de Castro, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio de Castro e Marli Rosan Lopes de Castro. Sepultamento ontem.

Maria Cirsa Grisostomo Barbosa, 78 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Miguel Crisostomo Barbosa e Josefa de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja em Almirante Tamandaré.

Marilene de Almeida da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Helena de Almeida. Sepultamento domingo, 2 de julho de 2023, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Maximo Malinoski, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Blansio Malinoski e Maria Malinoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Milton César Mazolla, 65 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Milton Nogueira Mazolla e Elzira Macedo Mazolla. Sepultamento ontem.

Neusa Pereira Ribeiro, 80 anos. Filiação: Avelino Pereira Godói e Deolinda Nunes Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial Imaculada Conceiçao – Campo Magro, saindo da Capela Paroquia Imaculada Conceiçao – Campo Magro.

Novercinda Gonsalves Tenório, 87 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Idavino Gonsalves Tenório e Maria Augusta Santana. Sepultamento ontem.

Olga Sofia de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Allves Ferreira e Ana Sofia Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Pedro de Assis Gabriel de Oliveira, 79 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Aquilino Gabriel de Oliveira e Lucilia Alves Benicio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosa Gonçalves dos Santos da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Gonçalves dos Santos e Tereza Borges dos Santos. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul, saindo da Capela Municipal.

Terezinha de Jesus de Paula, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dino Quirino de Paula e Ernestina Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Theresinha Forchezato, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Forchezatto Filho e Catharina Savi. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Huebner, 73 anos. Filiação: Carlos Huebner Júnior e Anita Huebner. Sepultamento ontem.

Waldemar Kella, 88 anos. Filiação: Antônio Kella e Cecília Kella. Sepultamento hoje, (Almirante Tamandaré) Paroquial Colônia Antônio Prado, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Wender Ventura Zausa, 20 anos. Profissão: militar. Filiação: Norberto Zausa e Aparecida Ventura de Jesus. Sepultamento ontem.

Wilma Izidoro da Silva, 79 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Juvenal Izidoro de Oliveira e Sebastiana de Oliveira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá