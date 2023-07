Sete apostas de Curitiba bateram na trave no concurso da Lotofácil 2851, sorteado na sexta-feira (30). Segundo a Caixa, apostas do Rio de Janeiro (RJ) e Mogi das Cruzes (SP) foram as vencedoras do prêmio de R$ 1,7 milhão. Cada uma vai levar R$ 709.627,50. Os números sorteados foram 01-03-05-06-08-09-10-12-15-16-19-20-21-22-25.

Ainda de acordo com a Caixa, 439 apostas fizeram 14 números e cada uma vai levar R$ 968,38. Na capital paranaense, os bilhetes premiados com 14 acertos foram realizados nas lotéricas abaixo. Veja detalhes.

Lotofácil 2851

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$968,38 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$968,38 CURITIBA/PR LOTERIAS JUVEVE 15 Não Simples 1 R$968,38 CURITIBA/PR LOTERIAS MAESTRO LTDA 15 Não Simples 1 R$968,38 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 15 Sim Simples 1 R$968,38 CURITIBA/PR SHOW DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$968,38 CURITIBA/PR SORTE REAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$968,38

Para apostar na Lotofácil

Na Lotofácil o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

