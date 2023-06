Uma das maiores redes de brinquedos do país vai inaugurar megaloja em Curitiba

A Superlegal, rede referência no segmento de brinquedos, vai inaugurar uma megaloja no Shopping Curitiba em novembro deste ano. Com mais de 1300 m², o espaço será a primeira unidade do grupo no Paraná.

A Superlegal tem mais de 20 anos de história e é uma das maiores redes do segmento no Brasil, com 44 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A unidade do Shopping Curitiba faz parte da estratégia de expansão da marca para o Paraná.

O público irá encontrar um portfólio com milhares de produtos de marcas nacionais e internacionais para todas as idades, como jogos, brinquedos pedagógicos, além de itens escolares, esportivos e colecionáveis.

As lojas da Superlegal conectam crianças e adultos, proporcionando momentos mágicos e divertidos para todos, é mais que uma loja de brinquedos, é um espaço de desenvolvimento para todas as crianças.

