Oito piscinas aquecidas gratuitas para curtir em Curitiba neste inverno

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece mais um fim de semana com uma programação repleta de atividades gratuitas, entre elas o novo programa Viva o Sábado que vai abrir piscinas e equipamentos públicos para a população aos sábados à tarde.

Para participar é preciso se cadastrar semanalmente, toda terça-feira que antecede o sábado de atividades.

A partir de agora, os curitibanos poderão aproveitar as piscinas e atividades disponíveis em diversos locais estrategicamente escolhidos pela Prefeitura. As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15 e o frio não é desculpa para ficar em casa, pois todas são aquecidas.

Também é possível se exercitar em salas de ginástica, quadras e pistas de skate dos equipamentos da Prefeitura.

Geral: das 13h às 18h

Piscinas: das 13h30 às 17h15

Clube da Gente do Boa Vista – Piscina

Clube da Gente de Santa Felicidade – Piscina

Clube da Gente do Bairro Novo – Piscina, quadra (agendamento), sala de ginástica (auditório)

Clube da Gente do Tatuquara – Piscina

Clube da Gente da CIC – Piscina

Centro da Juventude Audi União – Piscina, quadra

Centro da Juventude Eucaliptos – Piscina (agendamento), quadra (livre), sala de ginástica (agendamento)

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser – Piscina, quadra externa (livre)

