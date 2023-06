Piscinas, atividades físicas e estruturas de lazer e esporte em unidades da Prefeitura de Curitiba estarão disponíveis aos sábados, para os moradores da capital aproveitarem com suas famílias. A partir deste final de semana (1º), as piscinas ficarão abertas das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio curitibano, já que todas são aquecidas.

Para participar das atividades gratuitas do primeiro ‘Viva o Sábado’ de 2023 é preciso fazer inscrição, a partir das 20h desta terça-feira (27). Os agendamentos são feitos no Guia Curitiba.

O cadastro para as atividades deverá ser feito semanalmente, toda as terças-feiras que antecedem o sábado de atividades. E cada pessoa poderá levar outras três, mas deve cadastrar todas previamente.

Como se inscrever para as piscinas e atividades

– Cadastro prévio no e-cidadão.

– Para participar das atividades nas piscinas a idade mínima é de 3 anos.

– O agendamento prévio deve ser feito pelo Guia Curitiba.

– É preciso fazer exame físico de pele, que terá validade de um ano, podendo ser com CRM ou Coren.

– Para facilitar o acesso da população e evitar sobrecarga nas unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai realizar mutirões de exames de pele em três sábados consecutivos, nos dias 1, 8 e 15 de julho, das 9h às 12h, nas oito piscinas que serão abertas no período da tarde.

– Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar para entrar na piscina.

– O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório.

– A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água.

– A circulação em áreas não autorizadas, consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, uso de equipamentos de som particular e a entrada de animais domésticos são proibidos nas instalações.

Endereços do ‘Viva o Sábado’

Os Clubes da Gente do Boa Vista, de Santa Felicidade, do Bairro Novo, do Tatuquara e da CIC são alguns dos locais que receberão o público nas piscinas. Para aqueles que preferem se exercitar fora d’água, quadras poliesportivas e salas de ginástica também estarão à disposição.

“Mesmo no inverno ninguém pode ficar parado. Brincar, praticar esporte e fazer atividade física proporcionam uma melhor qualidade de vida”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Horário das piscinas e espaços

Geral: das 13h às 18h

Piscinas: das 13h30 às 17h15

