Novo binário de Curitiba muda sentido de ruas e o trajeto de ônibus a partir desta terça

Atenção motoristas e usuários do transporte público que circulam pelo bairro Boqueirão, em Curitiba. A partir desta terça-feira (27), equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) iniciam a implantação da segunda fase do binário das ruas Cel. Luiz José dos Santos e Salvador Ferrante. Agentes de Trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar os motoristas.

O objetivo, segundo a Setran, é melhorar a fluidez e a ligação viária. A primeira fase deste binário foi implantada pelo órgão em 28 de março, quando também foi concluído o binário das ruas João Soares Barcelos e Oliveira Viana.

Nova sinalização é feita nas ruas Cel. Luiz José dos Santos/Salvador Ferrante e João Soares Barcelos/Oliveira Viana, no Boqueirão. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Com a mudança, a Rua Salvador Ferrante passa a ter sentido único de circulação da Carlos de Laet para a William Booth. Já a Rua William Booth passa a ter sentido único de circulação da Salvador Ferrante para a Cel. Luiz José dos Santos. E a Rua Cel. Luiz José dos Santos passa a ter sentido único de circulação da William Booth para a Carlos de Laet.

Além disso, duas ruas da região passarão a ter sentido duplo de circulação. São elas a Bom Jesus do Iguape, que passa a ter sentido duplo da Salvador Ferrante para a José Mauricio Higgins, e a Carlos de Laet, que passa a ter sentido duplo da Salvador Ferrante para a José Mauricio Higgins.

Mudanças no trânsito no bairro Boqueirão. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Cada mudança no trânsito da cidade, de acordo com a prefeitura, é precedida de estudos técnicos, avaliando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran em conjunto com o Ippuc e a Urbs, além das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

Mudança na preferencial

Duas vias também terão alteração de preferência. A primeira é a Salvador Ferrante, que passa a ter preferência de tráfego em relação às ruas O Brasil para Cristo e William Booth.

A outra é a Rua José Mauricio Higgins que passa a ter preferência em relação à Carlos de Laet.

Linha de ônibus

Com o novo binário, a linha 030 Interbairros III terá seu trajeto alterado para as ruas Salvador Ferrante e William Booth, sentido Terminal Oficinas, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs).

