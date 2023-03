Às 11h desta terça-feira (28), equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão iniciar a implantação de dois novos binários na região do Hauer, nas ruas Cel. Luiz José dos Santos/Salvador Ferrante e João Soares Barcelos/Oliveira Viana.

+ Leia mais: Praia, café coado e Barigui: pesquisa revela preferências dos curitibanos

O objetivo é melhorar a fluidez e a ligação viária. Em caso de chuva, a implantação será cancelada. Agentes de Trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar os motoristas.

João Soares Barcelos/Oliveira Viana

A rua Oliveira Viana passa a ter mão única da rua Irmã Flávia Borlet para a Waldemar Loureiro de Campos. Já a rua Profº João Soares Barcelos passa a ter sentido único de circulação da rua Waldemar Loureiro de Campos para a rua Waldemar Kost.

+ Veja também: Vereadores mantêm regra ultrapassada que proíbe celulares em bancos

Para oferecer mais segurança aos pedestres, quatro novos semáforos foram instalados na Oliveira Viana. Na João Soares Barcelos, quatros semáforos já existentes foram readequados.

Salvador Ferrante/Cel. Luiz José dos Santos

Dois binários começam a funcionar nesta terça-feira no Hauer.

A Rua Salvador Ferrante passa a ter sentido único de circulação da rua Cascavel para a rua Frederico Maurer. Na Rua Cel. Luiz José dos Santos, a pista da esquerda passa a ser sentido único da Ten. Francisco Ferreira de Souza para a Rua Cascavel. Ainda na rua Cel. Luiz José dos Santos, o sentido passa a ser único, na pista da direita, da Rua Profº João Soares Barcelos para a Isaías Régis de Miranda.

A Rua Cel. Luiz José dos Santos agora possui quatro semáforos – um novo e três readequados. Já na Salvador Ferrante, dois novos semáforos foram instalados e um readequado.

+ Leia também: Curitiba ganha novo supermercado nesta semana; veja onde será!

Outra mudança ocorre na Rua Cascavel, que passa a ter sentido único da Cel. Luiz José dos Santos para a Salvador Ferrante. Na Rua Paulo Setúbal, a mão única será da Salvador Ferrante para a Cel. Luiz José dos Santos.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, avaliando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran em conjunto com o Ippuc e a Urbs, além das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.