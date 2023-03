Curitiba ganha novo supermercado nesta semana; veja onde será!

A nova loja da rede de supermercados paranaense Condor do bairro Jardim das Américas está pronto para ser inaugurado. Apontada pelos administradores como uma loja moderna, tecnológica, com gôndolas baixas, diversas tecnologias “verdes”, o novo supermercado foi construído em tempo recorde no terreno onde ficava o centro esportivo Stark.

+ Leia mais: Mãe denuncia homem filmando crianças em vestiário de clube em Curitiba

Foram gerados pelo menos 150 empregos diretos para a operacionalização da nova loja da rede, que é a maior em operação em Curitiba. Atualmente são 37 lojas do Condor em Curitiba e região metropolitana e três do Gigante Atacadista.

A data da inauguração, provavelmente na quinta-feira, será confirmada ainda nesta segunda.

Novos empreendimentos

Curitiba é famosa pela quantidade de supermercados e shoppings. Na semana passada a Tribuna trouxe a inauguração de um novo Atacadão e, com exclusividade, divulgou as obras avançadas de um mega empreendimento que unirá shopping e supermercado no bairro Uberaba.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível