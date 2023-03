Até o final de 2024 Curitiba ganhará um novo shopping a céu aberto em plena “Avenida das Torres”. Considerado pelos seus idealizadores o maior shopping Open Mall do Paraná, o Flow Open Mall já tem obras avançadas e fica no bairro Uberaba, na pista sentido Sul da Avenida Comendador Franco. Além de um mix variado de lojas, o empreendimento terá ainda supermercado do Grupo Muffato.

O centro comercial está sendo construído pelo Grupo Masadim, numa parceria com a rede paranaense de supermercados Muffato. No mesmo local será erguido um novo Max Atacadista, rede de atacarejos do grupo de Cascavel, que promete ser a maior da Grande Curitiba.

Em entrevista exclusiva à Tribuna do Paraná, Ricardo Massuchin, proprietário do Flow Open Mall, o diferencial será a sofisticação do projeto, com foco na segurança e conforto do cliente. Construído em uma área de mais de 30 mil m², o shopping terá mais de 750 vagas de estacionamento (quase todas cobertas), bicicletário, área gastronômica, alameda de serviços com academia, salões de beleza, pet shop, entre outros.

“É um projeto incrível, com muito espaço nos corredores e estacionamento trazendo um bom fluxo, além de toda qualidade, conforto e segurança. Com corredores e estacionamento maiores do os dos shoppings convencionais. Tudo muito bem pensado e projetado para que o cliente tenha a melhor experiência possível.”, explica.

De acordo com o proprietário do shopping, a construção foi iniciada em dezembro de 2022 com previsão para inauguração para setembro de 2024.

Área verde

O shopping aposta na grande área verde projetada para ser um diferencial. “O shopping terá um jardim imenso com área de aproximadamente 2.500m², com área pet. É um verde no meio da Avenida das Torres. A estrutura é de um shopping, mas com a sensação de não estar em um, é uma experiência a ‘céu aberto’. O projeto foi todo pensado para ter uma circulação natural de ar, ou seja, um ambiente mais verde”, afirma, Ricardo.

O Flow Open Mall vai ficar no número 7000 da Comendador Franco, na área onde tinha um posto de gasolina, sentido centro-bairro. O horário de funcionamento será das 10 às 22h de segunda à sábado. Aos domingos, das 11h às 20h (exceto praça de alimentação).

Atacarejo de loja-âncora

De acordo com a Regina Pereira, diretora de Marketing do Grupo Muffato, o Max Atacadista, será a principal âncora do Flow Open Mall. A loja projetada é apontada pela empresa como uma das maiores da Grande Curitiba. Serão gerados cerca de 300 empregos diretos e indiretos. A loja contará com placas de energia solar. O horário de funcionamento será das 7h às 22h. .

“Quando fechamos com o Grupo Muffato, adaptamos a loja para dentro do projeto. Ficamos um mês na China para finaliza-lo. Este é um shopping leve, com bom fluxo. A nossa parceria com o Grupo Muffato trará o Max Atacadista para o Open Flow Mall. A ideia é centralizar os serviços para que o consumidor não precise ir longe para encontrar o que precisa”, comenta, Ricardo.

Presente pra vizinhança

Nascido em Curitiba e morador do Jardim das Américas, Ricardo Massuchin, conta que o shopping está nascendo a partir de uma necessidade, a de não precisar deslocar até o outro lado da cidade para ter um momento de lazer ou encontrar o que precisa.

“Eu moro no bairro há muito tempo, cresci na região, sentimos falta de tudo, algo de qualidade, precisávamos ir para o Batel para alcançar algo bom. A pesquisa de mercado só confirmou a minha suspeita e mostrou o quanto a cidade precisa está carente deste tipo de empreendimento que estamos projetando. Estamos junto com o Muffato, pensando na qualidade do cliente fora do centro de Curitiba”.

O centro comercial ainda tem espaços para locação. Interessados podem entrar em contato no e-mail: comercial@flowopenmall.com.

Foto divulgação/Grupo Masadim



