Concurso da Polícia Científica tem inscrições até 30 de março

As inscrições para o concurso da Polícia Científica do Paraná encerram no dia 30 de março (quinta-feira), às 23h59. Serão contratados 16 agentes auxiliares, sendo oito auxiliares de perícia e oito de necropsia, para atuarem em diversas regiões do Estado. Os interessados podem consultar o edital e efetivar a inscrição no site do Instituto AOCP.

Para os dois cargos a carga horária é de 40 horas semanais com salário inicial de R$ 4.323,44, além de auxílio-alimentação de R$ 600,00. Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 120. As primeiras provas serão aplicadas no dia 7 de maio em Curitiba, Londrina e Cascavel.

“O agente auxiliar é primordial na estrutura do Quadro Próprio de Peritos Oficiais porque atua em funções meio e também auxilia diretamente o perito oficial nos exames que a Polícia Científica entrega, tanto para a Polícia Civil quanto para o Poder Judiciário e Ministério Público”, explica o presidente da comissão do concurso e diretor de Operações da Polícia Científica, Ciro Pimenta.

“Esses exames periciais subsidiam os diversos procedimentos, inquéritos policiais e processos criminais. Temos o apoio do Governo do Estado para contratar esses profissionais através deste concurso e fortalecer a nossa instituição”, afirma.

Os candidatos devem ter ensino médio completo, acrescido de curso de nível técnico. No momento da inscrição precisam selecionar a região de lotação em que desejam atuar: Capital e Litoral, Centro-Oeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste.

O concurso contará com sete etapas, começando com uma prova objetiva e uma prova de redação. As demais fases incluem teste de aptidão física, avaliação psicológica, visita técnica, investigação social, avaliação de títulos e avaliação médica.



