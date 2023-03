Uso de celular em bancos vira debate na Câmara de Curitiba. Proibição obsoleta?

O projeto de lei que prevê a liberação do uso de telefones celulares dentro das agências bancárias de Curitiba tomou todo o tempo disponível para a discussão na Câmara Municipal e a sessão foi encerrada sem a votação, na quarta-feira (22). No primeiro debate, o placar terminou empatado em 13 a 13. O presidente da casa, Marcelo Fachinello (PSC), deu o voto de minerva a favor da liberação.

A justificativa da proposta é que a proibição teria se tornado obsoleta. “Esse projeto, na minha avaliação, vai simplificar a vida do cidadão que não é criminoso. Hoje, ele espera o atendimento usando o celular e está infringindo uma lei. O celular tem uma importância muito grande, é uma ferramenta de trabalho e de cidadania. Por isso pedimos a liberação”, afirma a vereadora Amália Tortato (NOVO), autora do projeto.

A lei municipal que proíbe o uso de celulares em agências bancárias foi instituída em 2010. Na época, foi criada para reduzir os casos de “saidinha do banco”, quando os criminosos que estavam dentro das agências se comunicavam com os que estivessem do lado de fora. Eles observavam clientes que fizessem saques de grandes quantias de dinheiro, como aposentadorias, pensões e seguros.

Esta é a justificativa do Sindicato dos Bancários, de empresas de segurança e dos parlamentares que são contrários à proposta. É o caso da vereadora Noêmia Rocha (MDB). “O problema não é usar o celular, o problema é o que está sendo feito ao usar esse celular. Aqui não se proíbe o celular, se proíbe o uso do celular que pode ter uma consequência: assalto na saidinha do banco. Os aposentados, por exemplo, recebem o salário em dinheiro, não verificam no aplicativo. Hoje, o vigilante tem o poder de inibir o uso do celular e evitar um crime”, destaca.

O projeto de lei será votado em segundo turno na segunda-feira (27). Se aprovado, ele segue para a sanção do Poder Executivo.

