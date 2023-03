Dirigível de 48 metros sobrevoa Curitiba e surpreende curitibanos

Um dirigível foi avistado sobre o céu de Curitiba na manhã desta quinta-feira (23) na região dos bairros Campo Comprido e Santo Inácio. O inusitado equipamento está indo para o Rio Grande do Sul e é patrocinado pela Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas do RS, com apoio da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

A frase “o Transporte move o Brasil e impulsiona a inovação” está estampado no dirigível. A aeronave saiu da cidade de São Carlos (SP) no último dia 17 de março e também tinha sido avistado em Ponta Grossa no começo da semana.

O dirigível ADB-3-3 tem 48 metros de comprimento por 17 metros de altura e capacidade para acomodar até cinco passageiros, além do piloto, em sua gôndola. Ele está indo para a South Summit, que acontece de 29 a 31 de março em Porto Alegre.

Foto: Colaboração/João Lucas Macena Foto: Colaboração/João Lucas Macena Dirigível sobrevoa Curitiba nesta quinta-feira. Foto: Colaboração / Dominique de Miranda Lourenço Gruber

