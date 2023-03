Coldplay convida ativista ambiental curitibano para show e festa ‘after’

Um ativista ambiental curitibano teve o trabalho reconhecido pelo Coldplay e ganhou um convite para assistir ao show realizado na capital paranaense nesta última quarta-feira (22). Diego Saldanha é conhecido como “Eco Barreira” nas redes sociais. Ele soma 107 mil seguidores e realiza trabalhos ambientais de recuperação do Rio Atuba.

Na tarde de terça-feira (21), horas antes da primeira apresentação do grupo britânico, Diego recebeu uma mensagem no Instagram. Quando a produção do evento fez o convite, ele não acreditou.

Imagem: reprodução / WhatsApp.

“Faz anos que eu trabalho sozinho e sem apoio, mas eu não espero nada de ninguém. Eu estava em casa quando recebi a mensagem, fiquei com medo e achei que fosse um golpe. Falaram que a própria banda pediu para que eu fosse convidado. Quando uma coisa assim acontece, você ganha respeito, confiança e notoriedade. Isso é combustível para continuar”, revela Diego.

Inicialmente, o reconhecimento ia além de um ingresso para a pista premium. Diego foi convidado para um “after” com os membros da banda após o show. No entanto, o evento foi cancelado.

“Eu nem sabia que era um after, me explicaram que era uma reunião com menos gente. Eu confesso que eu não conhecia bem as músicas deles, eu sou do sertanejo. O que mais me chamou a atenção disso tudo é conhecer de perto a preocupação deles com os projetos ambientais. Os caras são mega ricos, famosos, fazem sucesso, não precisariam entrar nessa temática, mas eles fazem questão de trazer a influência deles. Pensa quantas pessoas saíram de lá pensando em sustentabilidade”, destaca o ativista.

Diego se refere às práticas ambientais apresentadas pelo grupo antes do show. Isso porque o Coldplay colocou uma meta: diminuir pela metade a emissão de monóxido de carbono em relação à turnê anterior, realizada nos anos de 2016 e 2017. Com a promessa de plantar uma árvore por ingresso vendido, o show só disponibiliza copos de papel, sem plástico ou isopor. Além disso, o espaço de shows conta com pisos cinéticos e bicicletas, para que a plateia ajude e gerar energia para a próxima apresentação.

“Eu não contive as lágrimas e chorei. Vi gente disputando o ingresso e pensei que eu estava ali porque reconhecem meu esforço”, complementa.

A banda fez duas apresentações da Music of the Spheres Tour na capital paranaense. No Rio de Janeiro, Coldplay encerra a maratona de onze shows no Brasil.

