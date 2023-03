A cidade de Curitiba está ganhando um novo Atacadão nesta quinta-feira (23) e com vagas abertas para quem está precisando de um emprego novo. Ao todo, são mil vagas disponíveis para atuar nas unidades localizadas no município e na região metropolitana. As vagas são para cargos operacionais, técnicos, administrativos e de liderança. A nova unidade deve gerar 200 colaboradores diretos e indiretos.

A abertura da nova loja abertura é resultado da conversão de uma loja Maxxi Atacado para a bandeira Atacadão, após integração com o Grupo BIG, iniciada no segundo semestre de 2022. A unidade é a sexta na cidade de Curitiba, a 20ª no estado, onde também tem dois atacados de entrega, e a 320ª da marca no país. A nova unidade Atacadão fica localizada na Rua João Bettega, 2576, no bairro Portão, com horário de funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 22h, domingos das 8h às 18h e aos feriados, o cliente deverá consultar o horário de funcionamento da loja.

Novidades da loja

Após a conversão de bandeira, a loja de Curitiba, que possui quase 3.000m² de área de vendas e estacionamento, contará com 18 checkouts e irá dobrar suas opções de produtos para 9 mil itens em média. A unidade também oferecerá serviços como Wi-Fi e balanças nos checkouts, facilitando a compra de produtos a granel, além de soluções financeiras como o Cartão Atacadão e a venda das maquininhas APAG, que tem o intuito de apoiar e beneficiar pequenos comerciantes e médios empreendedores nas vendas de seus produtos em seus negócios.

Para valorizar e atender as necessidades de seu público, que vai do microempreendedor ao consumidor final, a unidade conta com uma ampla variedade de produtos e marcas, tendo itens que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. Também conta com setor de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade.

A empresa, que tem investido no Estado, apresenta resultados expressivos. Entre outubro e dezembro de 2022, as vendas brutas no modelo atingiram R$ 700 milhões, com alta de 23,9%, sendo R$ 9,2 bilhões do Atacadão e R$ 1,6 bilhão do Maxxi Atacado.

“O Atacadão continua crescendo e seguimos focados na nossa missão de fornecer alimentação básica de qualidade a preços justos. Com essa nova unidade, conseguimos aumentar ainda mais a nossa capilaridade na região Sul, gerando mais empregos e servindo e apoiando milhares de microempreendedores curitibanos em seus mais diversos negócios”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Os resultados do Grupo Carrefour Brasil, apresentados no último trimestre de 2022, traz resultados expressivos do Atacadão. Entre outubro e dezembro, as vendas brutas no modelo atingiram R$ 20,7 bilhões, com alta de 23,9%, sendo R$ 19,2 bilhões do Atacadão e R$ 1,6 bilhão do Maxxi Atacado.

Mês da Empregabilidade Atacadão

Até a próxima sexta-feira (31), acontece o Mês da Empregabilidade na cidade de Curitiba. Ao todo, são mil vagas disponíveis para atuar nas unidades localizadas no município e na região metropolitana. As vagas são para cargos operacionais, técnicos, administrativos e de liderança.

Os interessados devem comparecer ao local da ação, que fica na Avenida das Torres – BR 116, número 10.000 – Jardim Botânico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com currículo impresso e documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho).

