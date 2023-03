Bora ajudar? Neste sábado (25), a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe), com sede no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, vai realizar uma feijoada beneficente para ajudar nos custos dos programas realizados pela organização.

+ Leia mais: Dirigível de 48 metros sobrevoa Curitiba e surpreende curitibanos

A FEPE é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da Saúde, Educação e Prevenção. É mantenedora de grandes projetos, entre eles, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal, mais conhecido como Teste do Pezinho, e a Escola Ecumênica que presta atendimento Clínico e Educacional para Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla.

+ Leia mais: Litoral do Paraná amarga prejuízos em temporada com estradas interditadas e em obras

Todos os serviços são ofertados de forma 100% gratuita. “Essa captação de recursos em eventos ajuda demais nos projetos. São vários serviços, juntamente com o trabalho assistencial. Nós colaboramos com a família e o aluno, e pedimos a colaboração da sociedade”, disse Giarcarlo Mazza, responsável pela Comunicação da FEPE.

Como comprar a feijuca?

A venda da feijoada pode ser feita por telefone. Basta entrar em contato com a FEPE (veja abaixo) e reservar. Importante reforçar que vai ocorrer a comercialização no sábado, mas é somente retirada. A alimentação não poderá ser feita na sede da entidade. Quem AMA,AJUDA!

Serviço

O que? Feijoada da FEPE

Quanto? R$ 45 até esta quinta (23), e R$ 50 até o sábado (25)

Onde? Avenida Lothário Meissner,836, Jardim Botânico

Como? Retirada no Balcão das 10h às 13h.

Quer mais? Telefone/ WhatsApp: (41) 98413-9823



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível