Mãe denuncia homem filmando crianças em vestiário de clube em Curitiba

Uma denúncia levou a Polícia Militar na tarde de sábado (25), ao Clube Curitibano, no bairro Água Verde, em Curitiba. Uma criança viu um homem filmando o vestiário das meninas no período da tarde. A pessoa ainda não foi identificada.

Assustada, a criança avisou a mãe, que logo repassou mensagens para alertar os pais. O vestiário é utilizado por meninas com idade entre 9 e 12 anos. Ao ter conhecimento do fato, a Polícia Militar (PM) foi chamada para comparecer ao clube.

Segundo a PM em nota, não foi possível identificar o autor pelas imagens de segurança. “Uma equipe do 12BPM esteve no local e teve acesso às imagens, além de fazer contato com a administração do clube e com os responsáveis pelas possíveis vítimas. No entanto, nas imagens, não foi possível identificar as características do autor para possível localização. Desta forma, as partes foram orientadas a confeccionarem o boletim de ocorrência e a Polícia Civil ficará a cargo das investigações”, relatou a PM.

O Clube Curitibano também em nota, informou nas redes sociais que está apurando do caso em conjunto com a Policia Militar. “Informamos aos associados e à comunidade que o corpo técnico do Clube Curitibano já foi alertado que uma área restrita, que dá acesso ao banheiro feminino do Parque Aquático da Sede Barão, foi indevidamente invadida. A equipe de segurança, em parceria com a Polícia Militar, já iniciou as investigações para identificar quem invadiu, para, então, tomar as medidas cabíveis com objetivo de punir os envolvidos e solucionar esse ocorrido.



É importante reiterar que a segurança dos nossos associados é de máxima prioridade. O Clube Curitibano lamenta pelo ocorrido e garante aos nossos associados que não poupará esforços para a resolução do caso”, diz a nota.

