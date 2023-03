Especial Curitiba de Todas as Tribos para o aniversário de 330 anos da cidade mostra as tribos urbanas que formam a capital paranaense

Ser curitibano é também um estado de espírito. Implica ser e sentir-se parte da cidade, admirar suas belezas, conscientizar-se dos problemas, valorizar suas tradições e aceitar as mudanças. O curitibano é assim, tradicional, mas de olho nas inovações. Ele vive a cidade, ainda que goste muito de ficar dentro de casa.

Ao pensarmos no estereótipo do morador de Curitiba, uma série de adjetivos, hábitos e preferências invadem a mente. Em tempos de vida nas redes sociais, esse imaginário ganha proporções interestaduais e, em alguns casos, até nos tornamos meme. Diz-se, por exemplo, que para o curitibano nada se compara ao frio que faz por aqui. É só alguém reclamar do clima em alguma rede social para surgir um curitibano: “é porque você nunca veio para Curitiba”.

Brincadeiras à parte, o fato é que, sim, é comum generalizarmos comportamentos e hábitos de moradores e suas cidades. O paulistano é tido como o mais trabalhador; o carioca, o mais caloroso; já o baiano, o mais receptivo. A nossa fama – não podemos negá-la – é de que somos mais fechados e, quem sabe, até um pouco antipáticos. Mas será mesmo que os curitibanos se veem assim?

Para homenagear os 330 anos da cidade, a Gazeta do Povo realizou a segunda edição da pesquisa “Como você enxerga Curitiba?”, que buscou identificar não só os traços comuns da nossa personalidade e identidade, como também nossa relação com os espaços urbanos, gastronomia e arquitetura.

Informal e sem rigor científico, a pesquisa foi feita entre os dias 17 e 28 de fevereiro. Juntaram-se à Gazeta do Povo nessa empreitada as marcas Pinó, Bom Gourmet, HAUS, GazzConecta, Um Dois Esportes, Clube Gazeta e Tribuna do Paraná.

Partindo da pesquisa, as marcas da Gazeta Jornais apresentam a segunda edição do especial Curitiba de Todas as Tribos, que lança um olhar para as tribos urbanas que compõem a capital paranaense. Dos engajados em comunidades aos que amam a gastronomia; passando pelos apaixonados por pet e pelos que enaltecem a cultura e a história da cidade.

Cabe tudo em Curitiba e mostramos todas essas faces dos moradores em mais de 40 reportagens.

A pesquisa que traça o perfil do curitibano foi composta por 30 perguntas para tentar desvendar o que é mito e o que é verdade sobre o morador de Curitiba. A maioria dos respondentes (53%) nasceu e mora na cidade e tem entre 41 e 60 anos (42%). Confira as descobertas abaixo!

A araucária (Pinheiro do Paraná) é o símbolo que melhor representa Curitiba para 29% dos participantes. Em segundo lugar, o ônibus expresso (28%). Foto: Arquivo Gazeta do Povo

Reservado e inovador

A gente até tentou, mas apenas 3% marcaram a resposta “simpático” quando perguntamos qual a maior qualidade do curitibano. Se arrancar um sorriso logo de cara pode ser difícil, a explicação talvez venha da característica apontada por 46% como a mais evidente da nossa identidade: a de que somos reservados. Exigente, outra qualidade que nos é atribuída e que foi corroborada por 23% dos entrevistados, também pode ajudar a explicar essa fama.

Mas é desse comportamento mais reservado e introvertido – muitas vezes associado ao nosso clima mais frio – que faz com que nossa gente tenha um perfil mais disciplinado, qualidade mais apontada (41%) como nossa maior característica. E mais: 64% afirmaram que os curitibanos são inovadores. Não à toa, em 2022, Curitiba foi considerada como a cidade mais inteligente e conectada do país pelo ranking do Connected Smart Cities. A cidade é também celeiro de inovação e startups. São mais de 400 na cidade, segundo dados do Sebrae. Entre elas, as mais lembradas foram Ebanx (44%) e MadeiraMadeira (38%).

Cidade ecológica e seus parques

O Parque Barigui é o parque que os curitibanos mais gostam (45%) e também o local preferido para caminhadas (81%). Foto: Rodrigo Cunha/Arquivo Tribuna do Paraná

Talvez você se lembre, há alguns anos viralizou na internet uma foto de um concerto ao ar livre que mostrava que os curitibanos não pisavam na grama. O momento ficou famoso por mostrar o cuidado do cidadão com a preservação das áreas comuns. A cidade foi pioneira na reciclagem de resíduos, e mantem ações e projetos de olho na sustentabilidade ambiental. Tudo isso pode ajudar a explicar um pouco do sentimento coletivo de cuidado com a cidade. “Ser uma cidade limpa” é o maior motivo de orgulho para 58% dos curitibanos. E o título “cidade ecológica” é o que melhor define a cidade para 33% das pessoas.

Também conhecida por suas áreas verdes, a cidade passou a receber a construção de parques e áreas de lazer a partir da década de 1970, com a gestão do prefeito Jaime Lerner. Locais que hoje são referência para o lazer da cidade, como o Parque Barigui e o São Lourenço, surgiram nessa época. O Parque Barigui, aliás, é o preferido de 45% dos moradores, seguido pelo Jardim Botânico (13%). Além de espaço de lazer e de contato com a natureza, caminhar pelos parques e praças é a atividade física preferida para 32%, seguida pela academia, com 31%. Quando perguntados sobre atividades físicas em áreas de lazer da cidade, a caminhada no Parque Barigui foi apontada como o exercício predileto de 81%, seguido por corrida na canaleta de ônibus (14%).

Casa, sol e praia

Apesar de caseiro – 39% responderam que “ficar em casa” é o melhor programa para os finais de semana – o curitibano é solar. Dos respondentes, 30% preferem o verão e 46% escolheram a praia como o principal destino de viagem.

Mas, mostrando que sabemos aproveitar o melhor das quatro estações, primavera, outono e até o inverno apareceram logo na sequência, com 26%, 25% e 18%, respectivamente. Talvez porque já estamos acostumados a “ter as quatro estações no mesmo dia”, resposta à pergunta “Qual melhor definição para a cidade em relação ao clima?”, apontada por 65% dos entrevistados.

Símbolos de identidade, culturais e gastronômicos

37% dos participantes da pesquisa citaram o Jardim Botânico como o ponto turístico que mais gostam; o MON – Museu Oscar Niemeyer foi o segundo mais lembrado (28%). Foto: Alexandre Mazzo/Arquivo Gazeta do Povo

Um dos pontos mostrados na pesquisa é como o curitibano valoriza suas tradições e símbolos. A araucária, árvore-símbolo da cidade, foi apontada como a que melhor representa Curitiba para 29% dos respondentes, desbancado o ônibus expresso (29%) que, na pesquisa de 2021 recebeu o primeiro lugar, com 28%, mostrando uma disputada acirrada. Em terceiro lugar, um símbolo da nova geração: a capivara, com 20% dos votos.

Entre os pontos turísticos da cidade, o Jardim Botânico foi o mais citado (37%), seguido pelo MON – Museu Oscar Niemeyer (27%) e Rua XV de Novembro (15%). E o que falar da nossa gastronomia e seus símbolos? O pinhão e a gasosa foram a comida e a bebida típica mais lembradas, com 34% e 42%, respectivamente.

E na cidade que já foi considerada como a capital nacional dos cafés especiais, pela efervescência de locais que torram e servem os melhores grãos de cafés, o preferido tipo de café preferido pelos curitibanos foi o café coado, com 45% dos votos, seguido pelo brasileiríssimo pingado, com 29%.

O café coado é o preferido dos curitibanos (45%), seguido pelo espresso (16,5%). Foto: Letícia Akemi Arquivo Gazeta do Povo

O Teatro Guaíra, palco de inúmeros concertos e peças ao longo de seus 53 anos de funcionamento, é o espaço cultural mais representativo de nossa cidade (36%), seguido pelo MON – Museu Oscar Niemeyer (26%). Quando pensamos nas figuras icônicas da nossa cidade, as mais lembradas foram o poeta Paulo Leminski e o “Oil Man”, empatados com 25% cada.

Por fim, quando questionados qual melhor presente dar para o 330º aniversário da cidade, as respostas mais populares foram: plantio de mais árvores (41%), um novo espaço cultural (26%) e um novo ponto turístico (19%). E você, caro leitor, como presentearia nossa cidade?

Confira os resultados completos da pesquisa abaixo!

Você nasceu em Curitiba?

Resultados:

Não nasci e nem moro em Curitiba: 5%

Nasci e moro na cidade: 53%

Nasci em Curitiba, mas não moro mais na cidade: 6%

Nasci em outra cidade, mas moro em Curitiba: 36%

Qual sua idade?

Resultados:

60 anos ou mais: 22%

Até 21 anos: 4%

De 21 a 40 anos: 31%

De 41 a 59 anos: 43%

Qual sua atividade?

Resultados:

Autônomo: 20%

Empreendedor/Empresário: 24%

Estudante: 6%

Funcionário: 27%

Servidor público: 23%

Qual a característica mais marcante do curitibano?

Resultados:

Amigo: 3%

Exigente: 23%

Nenhuma das alternativas: 4%

Reservado: 46%

Simpático: 3%

Todas as alternativas: 21%

Qual sua estação do ano favorita?

Resultado:

Inverno: 19%

Outono: 25%

Primavera: 26%

Verão: 30%

Qual melhor definição para a cidade em relação ao clima?

Resultados:

A capital mais fria do país: 17%

A cidade onde o sol menos aparece: 13%

A cidade que tem todas as estações em um mesmo dia: 65%

O outono mais famoso do país: 5%

Qual título representa melhor a Curitiba de 2023?

Resultados:

Cidade da arquitetura e do design: 9%

Cidade da cultura: 15%

Cidade da gastronomia: 17%

Cidade da inovação: 26%

Cidade ecológica: 33%

Entre as opções abaixo, qual melhor representa Curitiba?

Resultados:

Araucárias (Pinheiro do Paraná): 29%

Capivara: 20%

Ipês coloridos: 10%

Ônibus expresso: 28%

Relógio das Flores: 1%

Rua XV de novembro: 12%

Do que você mais se orgulha na cidade?

Resultados:

De ser uma cidade limpa: 58%

Do clima da cidade: 3%

Do jeito de ser curitibano: 11%

Dos parques e pontos turísticos: 28%

E entre os pontos turísticos da cidade, qual você mais gosta?

Resultados:

Jardim Botânico: 37%

MON – Museu Oscar Niemeyer: 28%

Ópera de Arame: 11%

Passeio Público: 7%

Relógio da Flores: 2%

Rua XV de novembro: 15%

Qual parque/bosque você mais gosta?

Resultados:

Bosque do Alemão: 6%

Bosque do Papa: 4%

Jardim Botânico: 13%

Parque Bacacheri: 3%

Parque Barigui: 45%

Parque Tanguá: 11%

Parque São Lourenço: 6%

Parque Tingui: 6%

Passeio Público: 6%

Aos fins de semana, o que você gosta de fazer?

Resultados:

Ficar em casa: 33%

Ir à casa de parentes ou amigos: 15%

Ir a cultos e missas: 6%

Ir à feirinha do Largo da Ordem: 15%

Ir ao parque: 24%

Ir ao shopping: 7%

Para onde você mais gosta de viajar?

Resultados:

Fora do estado: 12%

Fora do país: 20%

Interior do estado: 11%

Montanhas, trilhas e cachoeiras: 14%

Praia: 43%

Qual produto cultural você mais consome?

Resultados:

Cinema: 29%

Livro: 44%

Museu: 7%

Show: 15%

Teatro: 5%

Qual é a personalidade mais icônica de Curitiba?

Resultados:

“Oil Man”: 25%

Ary Fontoura: 7%

Dalton Trevisan: 11%

Helena Kolody: 3%

Paulo Leminski: 25%

Poty Lazzarotto: 23%

Outros: 6%

Qual tipo de comida você mais gosta?

Resultados:

Carnes: 30%

Lanches (pizza, hambúrguer, cachorro-quente): 17%

Massas: 29%

Pratos mais elaborados: 17%

Um bom PF: 7%

Qual comida é a cara do curitibano?

Resultados:

Carne de onça: 31%

Chineque: 8%

Pão com bolinho: 11%

Pastel de feira: 14%

Pinhão: 34%

Rollmops: 2%

Qual bebida representa o curitibano?

Resultados:

Cerveja artesanal: 20%

Gasosa: 42%

Mate: 9%

Quentão: 18%

Vinhos de Santa Felicidade: 11%

Qual café é a cara do curitibano?

Resultados:

Capuccino: 9%

Coado/passado: 45%

Espresso: 17%

Pingado: 29%

Qual desses lugares você mais gosta de frequentar?

Resultados:

Feiras livres diurnas e noturnas: 20%

Feirinhas gastronômicas: 16%

Festivais gastronômicos: 10%

Mercado Municipal: 33%

Praças de alimentação: 6%

Supermercados: 15%

Como é sua alimentação?

Resultados:

Como carne: 84,7%

Flexitariana (consumo reduzido de alimentos de origem animal): 12%

Vegana: 0,4

Vegetariana: 3%

Qual estilo de moradia mais representa o curitibano?

Resultados:

Apartamento: 32%

Casa de rua: 26%

Casa em condomínio: 14%

Sobrado: 28%

Qual lugar você acha a cara da cultura curitibana?

Resultados:

Biblioteca Pública do Paraná: 5%

Cine Passeio: 3%

Cinemateca: 1%

Largo da Ordem: 32%

Museu Oscar Niemeyer: 26%

Teatro Guaíra: 33%

Entre as construções históricas de Curitiba, qual a sua preferida?

Resultados:

Castelinho do Batel: 13%

Paço da Liberdade: 25%

Palacete dos Leões: 5%

Prédio histórico da UFPR (Praça Santos Andrade): 46%

Teatro Paiol: 11%

Qual dessas empresas melhor representa o ecossistema de inovação de Curitiba?

Resultados:

Contabilizei: 9%

Ebanx: 44%

MadeiraMadeira: 39%

Olist: 6%

Pipefy: 2%

Você acredita que o curitibano é inovador?

Resultados:

Não: 9%

Sim: 65%

Talvez: 26%

Qual característica empreendedora você acredita que o curitibano mais tem?

Resultados:

Capacidade de colaboração e trabalho em equipe: 6%

Criatividade: 18%

Disciplina: 41%

Inovação: 20%

Resiliência: 15%

Onde você prefere fazer exercícios?

Resultados:

Em casa: 8%

Não pratico exercícios: 14%

Nas academias: 32%

Nas pistas de caminhada/ciclovia: 14%

Nos parques e praças da cidade: 32%

Qual dessas atividades/exercícios você mais gosta de praticar?

Resultados:

Basquete nas quadras públicas: 4%

Caminhada pelo parque Barigui: 81%

Corrida na canaleta do ônibus: 13%

Skate na praça Afonso Botelho: 2%

Qual é a sua principal reclamação de saúde?

Resultados:

Sinusite: 12%

Rinite: 41%

No verão, nada: 43%

Faringite: 4%

