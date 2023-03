Integrando a rede de Faróis do Saber, Biblioteca Darcy Ribeiro oferece audiolivros, óculos de realidade virtual, obras em braile e mais de 4 mil livros no acervo

De aniversário por seus 330 anos, Curitiba recebeu um presente inestimável: uma nova biblioteca. A Biblioteca Pedagógica e Inclusiva Darcy Ribeiro ocupa a casa em estilo eclético na esquina das ruas Ébano Pereira e Augusto Stellfeld, no Centro, e foi inaugurada em meados de março.

São quatro mil títulos disponíveis para empréstimo. A biblioteca atende a acadêmicos e à comunidade em horário comercial, mas é possível agendar atendimento noturno para pesquisas, reuniões acadêmicas e visitas.

“É com imensa alegria que inauguramos esta biblioteca com o nome do Darcy Ribeiro, que tanto amor teve pelo Brasil. A memória deste brasileiro que foi grande nos inspira”, disse o prefeito Rafael Greca. A prefeitura investiu R$ 894 mil para realizar as obras e comprar equipamento, mobiliário e o acervo.

O estilo do imóvel tem uma tendência de Art Nouveau é de autoria do arquiteto italiano José Muzzillo, construída no início do século 20. Já o nome da biblioteca homenageia o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro, autor do clássico “O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil”.

A nova biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. A unidade integra a rede de Faróis do Saber e Bibliotecas da Secretaria Municipal da Educação.

Prefeito Rafael Greca, acompanhado da secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, inauguraram a Biblioteca Pedagógica e Inclusiva Darcy Ribeiro.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Essa é uma das 13 unidades pedagógicas e inclusivas da rede (as outras 12 estão nos faróis de praça), e conta com audiolivros, óculos de realidade virtual e títulos em braile, por exemplo. “Os frequentadores terão sempre orientação das nossas equipes, este local vai funcionar como um farol da pedagogia”, afirmou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

As responsáveis pela orientação e atendimento ao público são as agentes de leitura Alessandra Barbosa e a Gesiane do Rocio Fontoura. “Apesar de a maior parte do público ser adulto, estudantes e crianças também podem encontrar títulos de seu interesse”, pontua Gesiane.

Serviço

Biblioteca Pedagógica e Inclusiva Darcy Ribeiro. Rua Ébano Pereira, 359, Centro.