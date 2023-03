Cidade vira pista de corrida em provas para iniciantes e experientes ao longo de 2023; confira dicas para começar a correr na rua!

Com 9,5 milhões de pessoas praticantes, a caminhada é o segundo esporte mais praticado pelos brasileiros, segundo o último levantamento de Práticas de Esporte e Atividades Físicas do IBGE. E na capital paranaense, não poderia ser diferente: Curitiba é conhecida pelos seus parques e espaços para caminhada e corrida ao ar livre. Quem nunca deu pelo menos uma volta no Parque Barigui, não é mesmo?

A cidade também vira uma pista de corrida durante o ano por ter muitos adeptos ao esporte, desde iniciantes até profissionais. A publicitária Camila Penteado Bittencourt é uma delas. Ela decidiu iniciar a prática em 2023 e já participou de duas corridas, a Bagel Run e a Corrida Verde.

“Eu estava em busca de um esporte que pudesse ser praticado individualmente e que estivesse em constante competição comigo mesma”, relembra. “Iniciei para ajudar no meu emagrecimento e hoje levo como um estilo de vida. Afinal, para acordar 5 horas da manhã em um domingo, tem que gostar, né?”, brinca.

Segundo ela, a persistência é o maior desafio da corrida de rua. “É uma evolução diária e precisa de treinos constantes. A corrida tira a gente da zona de conforto e mostra que diminuir o tempo em poucos segundos já é uma grande vitória”, afirma.

Para o professor de Educação Física, Guilherme Bressan, desafiar a si próprio também o motiva, além de ser uma atividade ao ar livre. “Toda prova é uma experiência diferente, um percurso diferente e você precisa saber curtir cada momento. Dedicar-se a cada treino, mas entender que às vezes não sai como planejado. É um aprendizado, você está crescendo e conseguindo entender o processo de evolução na corrida”, afirma Guilherme, que corre desde 2016 e já participou de cerca de 20 corridas.

Camilla participou da Batel Run, no dia 29/01. Crédito: Foco Radical/Divulgação

Para ele, o importante é passar por diferentes desafios. Ele participou do revezamento de São Francisco do Sul, em que a equipe percorreu 90 quilômetros e subiu ao pódio. “Revezamentos sempre são mais desafiadores, pois você corre pensando que a equipe conta com você. Além de que, normalmente, nas corridas não conhecemos a idade ou o competidor ao nosso lado, apenas vamos e corremos”, analisa.

Segundo ele, os desafios e superações do esporte fazem valer a pena. O primeiro passo é começar com treinos leves e caminhadas, buscando o apoio de profissionais. Camila indica começar como puder, sem se preocupar se é um tempo bom. “Inscreva-se na primeira prova e depois tente melhorar o seu tempo. Às vezes, esperamos estar preparados para nos inscrever em uma prova, mas ao chegar lá sempre vai ter alguém mais rápido e também alguém mais lento”, explica. “A corrida de rua não é sobre chegar na frente do outro e, sim, sobre ser melhor do que a última vez”, aconselha.

Guilherme já participou de cerca de 20 corridas e visa aproveitar cada momento. Crédito: Foco Radical/Divulgação

Se você sentiu vontade de colocar o tênis e sair correndo, temos uma ótima notícia: Curitiba tem diversas provas confirmadas para 2023, com diferentes percursos e categorias e inscrições abertas! Confira:

02 de abril – 1ª Corrida PF

A Corrida PF é a primeira edição realizada pela Associação dos Servidores da Polícia Federal de Curitiba com coordenação da Leme Sports e Eventos. Será no dia 2 de abril às 6h30. A prova contará com as distâncias de 10 km e 5 km para corrida; 3 km para caminhada e Corrida Kids. Inscrições.

02 de abril – Circuito Infantil de Corridas de Rua

Com quatro etapas, a primeira prova do Circuito Infantil de Corridas de Rua será em 2 de abril no Parque Barigui. A organização da corrida é do departamento de Esporte da Smelj e podem participar crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. As distâncias dos percursos variam de 600 metros até 4 km, dependendo da categoria.

As demais etapas estão previstas para os dias 7 de maio e 13 de agosto, ambas no Parque Náutico, e no dia 29 de outubro no Parque Barigui. Mais informações.

09 de abril – Circuito Corridas Curitiba

O evento é composto por seis etapas e dá continuidade ao Run the Change. As etapas acontecem em locais e datas diferentes:

09/04 – Av. Dr. Dário Lopes

30/04 – Parque Náutico

25/06 – Universidade Positivo

06/08 – Parque Barigui

10/09 – Praça Afonso Botelho

15/10 – Av. Dr. Dário Lopes

A primeira etapa está marcada para o dia 9 de abril, com largada dos 5km e 10km às 7h, e kids a partir das 8h30 na Av. Dr. Dário Lopes. Inscrições.

15 de abril – 17ª Corrida Noturna Unimed

A 17ª Corrida Noturna Unimed é um projeto de incentivo à prática do esporte para todos os clientes e não clientes da Unimed Curitiba. A arena da prova, que contará com provas de 5 km e 10 km, será montada no estacionamento anexo ao ParkShoppingBarigüi, em frente ao Park Cultural. A concentração começa a partir das 17h, e a largada está prevista para 20h. Na arena, haverá praça de alimentação, espaços instagramáveis para registro do evento, estandes dos patrocinadores, palco 360º e segurança para todos os participantes. Inscrições.

14 de maio – Meia Maratona Internacional de Curitiba

O evento contará com 6 mil adultos praticantes de corrida de rua, de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos para a prova de 21 km e 16 anos para a prova de 10 km, e mínimo de 14 anos para a prova de 5 km. Inscrições.

O evento será realizado com as largadas e chegadas nos seguintes locais e distâncias:

Prova de 21 km – Largada Praça Nossa Senhora da Salete com Chegada na Praça Afonso Botelho.

Provas de 10 km e de 5 km – Largada e Chegada na Praça Afonso Botelho.

30 de junho – Revezamento Entre Parques 2023

A Corrida de Revezamento Entre Parques tem por objetivo estimular e impulsionar a prática de atividades, além de valorizar os parques da região. A prova se desenvolve ao longo de cinco parques da cidade de Curitiba: Bosque João Paulo II (Centro Cívico), Parque São Lourenço (São Lourenço), Parque Tanguá (Taboão/Pilarzinho), Parque Tingui (São João) e Parque Barigui (Bigorilho/Mercês). Tratando-se de uma corrida de revezamento, os participantes deverão ter espírito de equipe e companheirismo. Mais informações.

20 de agosto – Live! Run XP

O Live! Run XP é um dos grandes circuitos de corridas da América Latina. Além da prova de 21 km, também conta com percursos de 4 km, 5 km, 8 km, 10 km, 12 km, 16 km e Corrida Kids. Em 2023, o evento passará por 17 estados do país, em 20 etapas. A etapa de Curitiba ocorre no mês de agosto. O espaço temático e aberto ao público, localizado na Arena LIVE!, reserva uma série de atividades aos visitantes, como alongamento e outros atrativos esportivos. Inscrições.

26 de novembro – 4º Circuito da Senioridade

O 4º Circuito da Senioridade é promovida pelos Amigos do HC e terá renda revertida em prol do CEDIVIDA, o Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa. Com saída às 7h do Parque Náutico, o evento contará com as categorias caminhada 5 km, Cãominhada 5 km, Corrida 5 km e 16 km. No dia do evento, o espaço contará com ações de promoção à saúde, espaço pet, e muito mais. Inscrições.

