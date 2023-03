Curitiba é uma das cidades com maior biodiversidade do Brasil. A natureza nativa da região está, inclusive, no espaço urbano. Confira!

Conhecida pelos belos parques, bosques e praças, Curitiba conta com uma beleza excepcional quando o assunto é natureza. E essa beleza e diversidade de plantas está mesclada ao concreto da cidade. A flora de Curitiba é uma das mais ricas do país e abriga mais de 3,6 mil espécies de plantas.

São 30 parques e 15 bosques no município, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Boa parte é composta por vegetação de Mata Atlântica, fauna silvestre diversificada, lagos, nascentes e quedas d’água, com representantes da nossa vegetação original. Isso significa que há tanto a floresta de Araucárias como também os campos nativos e várzeas (áreas alagadas próximas aos rios). Já nos parques urbanos, cujo objetivo principal é a visitação, predominam os gramados e campos ornamentais, sendo menor a área ocupada por vegetação nativa.

“Embora nem sempre percebamos, a vegetação urbana presta inúmeros serviços para as cidades, sem cobrar um centavo”, observa Rodrigo Kersten, biólogo, doutor em Engenharia Florestal e professor do curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

A generosidade da natureza é múltipla: providencia sombra e redução do aquecimento e das ilhas de calor, reduz rajadas de vento, aumenta a umidade do ambiente, reduz a poluição atmosférica e o controle da claridade. Proporciona redução da poluição sonora, melhoria da qualidade da água e do ar, diminuição dos custos de refrigeração, aumento do valor de propriedades, além de contribuírem para a saúde psicológica e social dos habitantes.

No entanto, manter essa rica biodiversidade de Curitiba não é algo simples. “A preservação da biodiversidade em parques e praças da cidade é feita por meio da manutenção das áreas de bosque nativo e a presença de árvores nesses locais. Para o sucesso destas ações, são realizadas medidas como implantação de cercas e o enriquecimento florestal com mudas nativas”, explica o engenheiro agrônomo, Giovando Amorim Romanine, diretor de

Parques e Praças da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. “Para fazer sua parte, o cidadão pode evitar circular pelas áreas de bosque nativo e principalmente não atear fogo, nem depositar resíduos domésticos e da construção civil nestes locais”.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a riqueza que temos na nossa cidade e como preservá-la, aqui vai um convite: que tal fazer um passeio reparando na fauna e flora ao seu redor? Separamos nove parques, jardins e bosques de Curitiba e quais espécies de plantas e animais você pode encontrar lá! Confira:

Bosque Municipal Reinhard Maack

Foto: Daniel Castellano/SMCS

No Bosque Reinhard Maack é possível encontrar a vegetação original de Curitiba, os chamados “capões”. Neles, o pinheiro do Paraná forma um andar superior que cobre outras espécies, entre elas aroeira, pessegueiro-bravo e bracatinga. Há uma porção remanescente de vegetação típica da Floresta Ombrófila Mista ou Mata de Araucária, o que torna este bosque um importante refúgio natural para preservação de espécies da fauna local, com destaque para 45 espécies de aves.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: aves como quiri-quiri, coruja das torres; beija-flor-de-topete, sanhaço;

Flora: Araucária, aroeira, caúba, pessegueiro-bravo, bracatinga, pau-de-bugre, branquilho.

Parque Municipal Vista Alegre

Foto: Luiz Costa/SMCS

Situado na região Norte da cidade, o parque conta com uma cachoeira belíssima e tem quase 70% da sua área coberta por vegetação nativa, especialmente araucária. A área é importante unidade de preservação da flora e da flora, que regula a qualidade do ar da região do bairro Vista Alegre, absorve o excesso de água em casos de chuvas fortes e preserva a biodiversidade.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: gambá, tatu-galinha, preá, cutia, joão-de-barro, pica-pau, sabiás, curruíra, quero-quero.

Flora: Aroeira, bracatinga, araucária, carne-de-vaca, pitangueira, pimenteira, araçá, guabiroba.

Parque Municipal Barreirinha

Foto: Cesar Brustolin/Arquivo SMCS

Situado a apenas 9 quilômetros do Centro de Curitiba, o Parque Municipal Barreirinha é considerado pelo Departamento de Parques e Praças uma das mais importantes unidades municipais para a proteção e conservação da flora e da fauna.

Além dos seus três lagos, a área conta com bosques que formam 200 mil m² de área verde de preservação natural, importante regulador da qualidade de ar na região. Por causa de uma ação de plantio de araucárias na região, hoje o Barreirinha conta com o maior número de pinheiros do Paraná.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Garça-branca-gigante, socozinho, biguá, coleirinha, coruja, pica-pau-do-campo, beija-flor, sabiá, siriri, pato, marreco, ganso, galinha-de-angola, prea, nutria e gambá.

Flora: Araucária, aroeira, manjerona, canela sassafrás, bracatinga, erva-mate.

Parque Barigui

Foto: Daniel Castellano/SMCS

Seus 140 hectares abrigam três bosques, com vegetação constituída por capões de floresta primária nativa e por florestas secundárias. Em meio às árvores aroeira, erva-mate, canela e pinheiros, preás e gambás buscam refúgio para animais. O lago, que auxilia a conter as enchentes do Rio Barigui, é onde você pode encontrar patinhos e marrecos, além das garças-brancas que procuram por alimento em suas margens.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Garça-branca, gavião carcará, biguá, tapicuru, caraúna, colhereiro, quero-quero, tico-tico, sabiá, preá, capivara, ouriço-cacheiro, gambá. Podem ser encontrados também animais de espécies introduzidas, como tigres-d’água e saguis.

Flora: Araucária, erva-mate, pitangueira, vassourão-branco, bromélia, orquídea, mirta, guabirotuba e guabiroba, pau-ferro, sibipirunas, canelas, aroeiras, pinheiro bravo, pitangueiras, araçás, jabuticabeiras, ingás, ipê amarelo, ipê branco e ipê roxo.

Jardim Botânico

Foto: Pedro Ribas/SMCS

Na estufa do Jardim Botânico estão plantas ornamentais da flora da Mata Atlântica. O parque ainda conta com um canteiro com mil mudas de begônias, mais de 300 espécies de borboletas, ninhos de quero-quero ou preás em seus gramados, além de cutias e curicacas andando pelo jardim. O Jardim das Sensações é um espaço à parte, com um itinerário de 200 metros que estimula o tato, o olfato, a visão e a audição de adultos e crianças por meio das texturas, formas e aromas de mais de 70 plantas.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Gambá, tatu, caxinguelê, preá, cutia, grimpeirinho; sapo, perereca, rã; bem-te-vi, joão-de-barro, ananaí, sabiá-laranjeira, sabiá-cavaleiro, sanhaço, pomba asa-branca, chupim, gralha-picaça, quero-quero, coruja.

Flora: Araucária, erva-mate, juvevê, tarumã, imbuia, canela preta, cedro rosa, aroeira, pimenteira, pitangueira, cerejeira, bromélias e orquídeas.

Parque São Lourenço

Além da famosa pista de corrida com carrinhos de rolimã e seus equipamentos para atividades físicas ao ar livre, o Parque São Lourenço dispõe também de pista de caminhada e quadras de futebol e de vôlei. O local conta com vegetações remanescentes de Floresta com Araucária, canela, pau-de-bugre, pitangueira e outras espécies que servem de abrigo para preás, gambás, roedores silvestres, além de pica-paus, corujas e gaviões.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Preá, roedores silvestres, gambá, morcego, sabiá, socó, biguá, saracura quero-quero, coleirinha, pintassilgos tico-tico, galinha-de-angola, pica-pau, coruja e gavião.

Flora: Capão de floresta nativa com aroeira, araçá, araucárias, ipês, angicos, pau-ferro, pinheiro-bravo, canela, pau-de-bugre, pitangueira.

Parque Tingui

Foto: Reprodução/Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Em se tratando de natureza, o Tingui reúne uma diversidade de lagos, pontes e mata nativa, além de colmeias de abelhas nativas. As casinhas de madeira do programa Jardins de Mel abrigam esses insetos que, naturalmente, não possuem ferrão, nem atacam as pessoas. O parque tem uma trilha ecológica de 3,5 quilômetros de extensão, onde o visitante pode experimentar observar mais de perto a flora e fauna local.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Pato silvestre, morcego, gambá, tatu, cisqueiro, pavó, quero-quero, frango-d’água, jaçanã, marreca ananaí, socó-dorminhoco, joão-de-barro, sabiá-laranjeira, bem-te-vi, parelheira, cobra-d’água, boipeva, jararaca, teiú, cágado-cabeça-de-cobra.

Flora: Branquilho, veludo, maria-mole, cambuí-do-brejo, embira-branca, baga-de-pombo, tarumã, aroeira, congonha, corticeira-do-brejo, bromélia, cambuí-manchado, miguel-pintado, mamica-de-porca, araucária, canela, pessegueiro-bravo, bugreiro, carvalho, cafezeiro-bravo, erva-mate, imbuia, sassafrás, camboatá, pinheiro-bravo, caúna, guaçatunga, bracatinga.

Parque Passaúna

Foto: Valdecir Galor/SMCS

Integrando a Área de Proteção Ambiental, o Parque Passaúna ocupa uma pequena faixa territorial de mata às margens da represa do Rio Passaúna. A trilha ecológica, com 3,5 quilômetros de extensão passa ao lado do lago e em meio à vegetação, percorrendo caminhos com pontes de madeira, recantos e acesso às ex-olarias. No meio do percurso é possível aproveitar a chamada “prainha”.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Lontra, capivara, paca, tatu, biguá, garça, mergulhão, jaçanã, cágado, gavião e graxaim.

Flora: Branquilho, guamirim, guaçatunga, aroeira, pinheiro-bravo, corticeira, açoita-cavalo, tarumã, cafezeiro-do-mato, imbuia, araucária, cedro, guabiroba.

Parque Municipal Lago Azul

Foto: Reprodução/Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Localizado no extremo Sul de Curitiba, o lago que dá nome ao parque é a maior atração do loca. A partir do mirante de madeira do lago é possível ter uma vista geral da natureza local. O acesso ao mirante é feito por trilha aberta no bosque com vegetação nativa exuberante. Além desse espaço, você também pode passear pelo parque e aproveitar os demais caminhos, acessos e recantos que valorizam a natureza e a paisagem local.

Espécies que encontrará no local:

Fauna: Coruja, pica-pau, beija-flor, joão-de barro, sabiá, preá, ratão-do-banhado, gambá.

Flora: Araucária, ipê amarelo, pitangueira, aroeira, araçazeiro, pinheiro-bravo, canela, araticum, açoita-cavalo, cedro-rosa, cedros, quaresmeiras.