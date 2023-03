Selecionamos bares, restaurantes, confeitaria e até uma estância de água mineral para curtir na companhia do seu bichinho

Os pets estão cada vez mais presentes nas casas. Em 2020, segundo os dados da COMAC, o Brasil contava com uma população de 54 milhões de cães e 30 milhões de gatos. Só no Paraná, estão 6,82% dessa população animal, com 3,68 milhões de cachorros e 2,01 milhões de felinos. Com o crescimento dos animais de estimação, o mercado e os comércios começaram a se adaptar.

Muitos estabelecimentos pet friendly em Curitiba passaram a oferecer muito mais que água e sombra para o pet descansar. Alguns deles têm até menu especial! Selecionamos os principais lugares para você curtir um passeio diferente com seu bichinho de estimação. Confira!

Comida caseira

Quem não gosta daquela comidinha com sabor de feito em casa, não é mesmo? O Vila Brasil Comida Caseira tem um buffet variado e delicioso em um ambiente super aconchegante que aceita pets. Assim, você pode ter um belo almoço ao lado do seu melhor amigo!

Endereço: Vila Brasil Comida Caseira. Rua Saldanha Marinho, 961, Centro.

Jantar a dois

Foto: Reprodução/Instagram @recantorestobarcwb

Que tal um jantar a dois? E a gente nem está falando de um programa romântico! O Recanto Restô Bar tem um salão especial, onde os pets podem passear e circular à vontade sem guia. No cardápio, porções, sanduíches e pratos para humanos e preparos que levam cordeiro, carne, salmão e frango, além de hambúrguer e pão de queijo que podem ser devorados pelos bichinhos.

Endereço: Recanto Restô Bar. R. Mateus Leme, 4.715, loja 2B, São Lourenço.

Feijoada no sábado

O restaurante Na Casa Delas funciona em um espaço charmoso e acolhedor no bairro São Francisco. A dica é ir aos sábados provar a feijoada, feita nas versões tradicional e vegana. Para os bichinhos, sombra e água fresca enquanto você se delicia.

Endereço: Na Casa Delas. R. Paulo Graeser Sobrinho, 332, São Francisco

Passeio pela RMC

A Estância Ouro Fino, em Campo Largo, tornou-se pet friendly! As trilhas e passeios para ver as fontes, lagos e cascata são liberadas para ir com seu bichinho. Eles só não podem entrar na piscina, restrita para o uso de humanos.

Endereço: Estância Ouro Fino. Estrada Ouro Fino, Bateias, Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba).

Sorvete canino

Foto: Reprodução/Instagram @blackbeefbr

A hamburgueria The Black Beef serve deliciosos sanduíches e milkshakes para os tutores. Mas os bichinhos não passam vontade, nem calor! No cardápio, a opção Doggy Ice Cream é ideal para o seu amigo. É montado com sorvete de baunilha e um biscoito canino.

Endereço: The Black Beef. Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1.069, Batel.

Confeitaria fabulosa

Se você ama cinnamon roll, precisa conhecer a Fabulosa Bakery. A Confeitaria tem quatro sabores do doce: brûlée, caramelo com flor de sal, frutas vermelhas, e cream cheese com maçã crocante. Um ótimo lugar para parar durante o passeio com seu cãopanheiro!

Endereço: Fabulosa Bakery. R. Solimões, 681, Mercês.

Café de tarde

Foto: Reprodução/Instagram @degustocafe

Muito bem localizado, o Degusto Café é um desses lugares em que fica difícil não querer entrar. O cardápio tem sanduíches, assados, doces e sobremesas, e oferece blends de café de várias regiões do Brasil. O seu bichinho é bem-vindo para aproveitar o espaço com tranquilidade.

Endereço: Degusto Café. Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1.148, Batel.

Amigos e aumigos

Além de ser pet friendly, a vila gastronômica Souq conta com a fast creche, primeira creche para cachorros no Brasil que cobra por hora. Você pode deixar seu “aumigo” no local enquanto escolhe em qual dos vários bares e restaurantes vai com seus amigos. O espaço promove atividades de educação e recreação em área segura, com brinquedos e brincadeiras comandadas por monitores especializados.

Endereço: Souq Vila Gastronômica. Av. Iguaçu, 4.399, Vila Izabel.