Lotofácil 2847 premia aposta do Paraná com quase meio milhão de reais

O concurso 2847 da Lotofácil realizado na noite de segunda-feira (26), em São Paulo (SP), teve três acertadores, entre eles, uma pessoa de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. O paranaense e os outros dois apostadores irão levar para casa o prêmio de R$ 458.837,40 cada um.

LEIA MAIS – Brigadeiro perfeito? Em pouco tempo, doceira de Curitiba atinge 10 mil vendas ao mês

Os sortudos acertaram as quinze dezenas. Os números sorteados foram 02-04-05-06-08-09-10-12-13-14-15-18-21-22-24.

Em Curitiba, sete apostas acertaram 14 números, ou seja, ficaram no quase. Os donos dos bilhetes irão levar R$ 1.245,67.

VIU ESSA? Polícia na porta e viatura no portão! Megaoperação em Curitiba e RMC cumpre 36 mandados

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (27), a partir das 20h. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 1,7 milhão.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!