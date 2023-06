Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (27) uma megaoperação em Curitiba e mais três cidades cumpre 36 mandados contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Os investigados são ligados a pelo menos sete roubos do tipo. A operação acontece em parceria entre Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo as primeiras informações, dentre os mandados estão 18 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Além de Curitiba, a ação acontece simultaneamente Mandirituba, Pinhais e São José dos Pinhais, na região metropolitana. Mais de 70 policiais participam da ação, que ainda conta com o apoio da Guarda Municipal de Pinhais, além de cães e helicóptero da PCPR.

O roubo de cargas

De acordo com as investigações, essa quadrilha é apontada como responsável por roubos de cargas de cigarro, eletrônicos e eletrodomésticos como geladeiras e máquinas de lavar.

As investigações tiveram início há seis meses. Conforme apurado, os suspeitos possuem passagens por roubos de cargas e outros crimes como latrocínio.

Foto: Reprodução/Polícia Civil.

