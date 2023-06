Um caçador foi preso em flagrante com 66 aves silvestres mortas. O homem, de 29 anos, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PFR) para um teste de bafômetro, que deu negativo. No carro, as equipes encontraram as aves abatidas e uma espingarda calibre 5,5.

O homem estava com 66 aves mortas dentro do carro. As aves eram da espécie juritis e carijós.

O caso aconteceu em Planalto, cidade localizada no sudoeste paranaense, e o caçador foi encaminhado para a Delegacia de Capanema, na mesma região.

A caça de animais silvestre é uma infração ambiental, com multa que pode variar de quinhentos a cinco mil reais. Se denunciado pelo Ministério Público, a pena prevista é de seis meses a um ano de prisão.

Segundo a PRF, a pena é de até 1 ano de detenção e multa de ao menos R$ 500 por animal abatido.

PRF descobriu 66 aves silvestres abatidas pelo homem. Foto: Reprodução/PRF.

