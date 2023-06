Um menino de 1 ano e sete meses morreu após ser esquecido dentro do carro da família por um período de quase quatro horas, nesta terça-feira (27), em Curitiba. O pai da criança relatou que esqueceu o filho no veículo.

Segundo o tenente Falcão da Policia Militar (PM), o pai não tinha o costume de deixar o filho na escola, e seguia direto ao trabalho. No entanto, a alteração da rotina teria provocado essa tragédia familiar.

“O pai esqueceu que estava com o filho dormindo no carro, trabalhou, e quando voltou ao carro para pegar a criança na escola, ele percebeu que o filho estava sem sinais vitais dentro do carro. Trouxeram a criança para a Unidade de Saúde mais próxima, foi chamado o Samu, porém sem sucesso”, disse Falcão.

O pai foi levado ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) para prestar depoimento. A Polícia Civil vai seguir apurando o caso. O pai vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A mãe da criança ao ser informado da ocorrência entrou em estado de choque.

