Saiu no galeto!

Um policial civil ajudou a salvar uma vítima de ser assaltada na Avenida Silva Jardim, no bairro Rebouças, em Curitiba, no fim da manhã desta terça-feira (27). Um motociclista armado tentou roubar um relógio de um motorista, quando surgiu a intervenção policial.

O assaltante ao perceber que um policial civil deu proteção, chegou a atirar no agente de segurança. Não foram revelados quantos disparos foram efetuados, mas nenhum tiro chegou a acertar o policial ou mesmo outra pessoa que passava no local. No asfalto a polícia encontrou um projétil deflagrado

O assaltante conseguiu fugir, mas imagens de segurança podem ajudar a localizar o motociclista que utilizou um CG preta.

