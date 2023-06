Um acidente entre um carro e um caminhão terminou com duas pessoas em estado grave na BR-116, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na altura do km 134, em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba, neste domingo (25). Posteriormente, a concessionária responsável pelo trecho informou que eram quatro os feridos com gravidade.

+Leia mais! Curitiba distribui 10 mil mudas de jabuticaba, cerejeira, ipês e muito mais

A PRF ainda apura as condições da batida que fez com que um dos ocupantes do carro fosse resgatado pelo helicóptero dos Bombeiros e levado ao hospital. O atendimento às vítimas exigiu o bloqueio da pista por completo. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

O outro passageiro que estava no veículo como passageiro foi levado pela ambulância da concessionária.

Foto: Divulgação/PRF.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos