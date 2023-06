A 83 quilômetros de Curitiba, o município de Antonina, no litoral paranaense, confirmou o primeiro caso de gripe aviária, a H5N1, deste ano no estado. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), a ave é silvestre, da espécie Trinta-Réis-Real. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo. O caso de Antonina é o primeiro caso registrado no estado.

Até este domingo (25), o Paraná não registrou a doença em frangos, mas dois casos suspeitos são investigados pela Adapar. Em todo o Brasil, são 46 diagnósticos, divididos em seis estados. O epicentro da doença está no Espírito Santo, com 26 registros, seguido do Rio de Janeiro, com 13 focos. Depois, está São Paulo, com três casos, e a Bahia, com duas infecções. Assim como o Paraná, o Rio Grande do Sul só tem um registro até o momento. Em maio, o Ministério da Agricultura decretou estado de emergência zoossanitária por seis meses, devido aos novos casos no país.

Condição sanitária comprometida?

Segundo a nota da Adapar, a confirmação da doença não compromete a condição sanitária do Paraná. Assim, as exportações de frango não foram prejudicadas até o momento. A região de Antonina não tem propriedades de produção comercial em um raio de dez quilômetros.

“Foram intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres em todo estado, em especial nas regiões relacionadas a este evento. A depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas pela Adapar para evitar a disseminação e proteger a avicultura paranaense”, disse nota técnica da agência.

Após a confirmação do diagnóstico, a Adapar vistoriou todas as propriedades da região e afirma que não encontrou aves com sinais clínicos de gripe aviária. Além disso, os profissionais das regionais do estado receberam capacitação e treinamento para identificar a doença.

A gripe aviária prejudica a indústria avícola em outros países da América Latina, como Guatemala, Bolívia, Argentina e Uruguai. A situação é monitorada desde o primeiro trimestre. Em março, o Brasil participou de uma reunião com o Comitê Veterinário Permanente da América do Sul para organizar uma resposta regional à propagação da gripe aviária.

O que é gripe aviária?

A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é raro que ela seja transmitida de animais para humanos. No entanto, quando ocorre, a taxa de mortalidade é alta e chega aos 53%.

Em caso de suspeita de gripe aviária, os casos devem ser reportados no site: adapar.pr.gov.br. Em aves, os sinais clínicos são o caminhar cambaleante e dificuldade respiratória.

