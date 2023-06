Acumulada e R$ 200 milhões, a Quina de São João concurso 6172, sorteada na noite deste sábado (25), premiou oito apostas com o prêmio máximo. Entre elas, um bolão feito em Guaratuba, litoral paranaense. Por ter acertado outras apostas, o bolão paranaense embolsou nada menos que R$ 27 milhões. Já pensou??

Resultado da Quina de São João 6172: 12, 13, 45, 47 e 70.

O bolão feito no Paraná que faturou parte do prêmio da Quina de São João realizou um bolão com oito números, na lotérica Maré da Sorte. Por ter 19 cotas, cada participante vai faturar R$ 1,4 milhão. Que beleza!

Além do bolão do Paraná, a Quina de São João 6172 teve ganhadores em Jau (SP), Campo Grande (MS), Itaobim (MG), Belo Horizonte (MG), São Matheus do Maranhão (MA), Anápolis (GO) e Itabuna (BA).

Quina de São João para Curitiba

Quinze apostadores da Quina de São João de Curitiba faturaram uma grana por terem acertado quatro dos cinco números sorteados pela Quina de São João 6172.

O próximo sorteio da Quina acontece nesta terça-feira e tem como prêmio R$ 800 mil.

Veja o detalhamento abaixo!

CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR CHAMMA LOTERIAS 8 Não Simples 1 R$29.724,76 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$14.862,38 CURITIBA/PR LOTERIAS LARGO DA ORDEM 6 Não Bolão 10 R$14.862,30 CURITIBA/PR LOTERIAS MURICY 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR LOTERIAS TREVO DO TARUMA 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA 15 Não Bolão 34 R$81.742,80 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR LOTERICA ZACARIAS 5 Não Simples 1 R$7.431,19 CURITIBA/PR MARECHAL LOTERIAS 9 Não Bolão 50 R$37.155,50 CURITIBA/PR MORUMBY LOTERIAS 8 Não Simples 1 R$29.724,76 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 5 Não Simples 1 R$7.431,19

Como jogar na Quina?

Na Quina basta o apostador marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. É possível ainda concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A aposta simples da quina custa R$ 3,50 e a máxima, com 15 números, custa R$ 150.

