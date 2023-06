A sorte novamente sorriu para apostadores de Curitiba que jogaram na Lotofacil 2846. O sorteio ocorreu em São Paulo, na noite deste sábado (25), e uma aposta de Amarante, Piauí, faturou o prêmio máximo de R$ 1,7 milhão. Porém, apostadores de Curitiba não saíram de mãos vazias.

Quatro apostas realizadas em lotéricas da cidade ganharam prêmio ao acertar 14 dos 15 números sorteados. Todas simples e que vão levar para casa um prêmio de consolação de R$ 1,6 mil. Uma das apostas jogou com 16 números e vai levar o dobro por ter quase ter acertado o concurso na lata: R$ 3,2 mil.

>>Leia ainda!

>> Quina de São João milionária premia aposta do Paraná; R$ 27 milhões na conta!

>> Três apostas de Curitiba faturam prêmio pela Mega Sena 2604 milionária; Detalhes!

Na Lotofácil o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!