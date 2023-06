Enquanto no verão o litoral paranaense fica lotado de curitibanos, a temporada de inverno tem visitantes direto do fundo do mar. Pinguins, lobos marinhos e baleias podem ser vistos nas águas ao longo dos próximos meses. Isso porque as espécies migratórias de aves e mamíferos marinhos fazem uma parada por lá em busca de água mais aquecida e um lugar para deixar os filhotes.

Este é o alerta feito pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias de Pontal do Paraná e de todo o litoral, a orientação é acionar a equipe pelo telefone 0800 642 3341 ou pelo WhatsApp 41 9 92138746. Já em caso de animais vivos, a recomendação é evitar mexer no animal e não dar comida. Animais domésticos não devem interagir com os animais marinhos.

Os pinguins-de-Magalhães, por exemplo, chegam na costa paranaense durante o inverno. Eles vêm da Patagônia Argentina e Chilena e deixam as colônias reprodutivas e nadam em uma viagem de cerca de 4.000 km até o litoral brasileiro em busca de alimento.

Já entre as aves voadoras, há espécies que costumam migrar entre diversas regiões oceânicas. Algumas atravessam o hemisfério anualmente de norte a sul, ou de sul a norte. Nesta época do ano no Paraná, a Família Procellariforme é a espécie frequente da região.

Seguindo as variações climáticas e na busca por alimento, lobos marinhos também se deslocam para a costa brasileira no inverno. As duas espécies mais comuns são: lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) e lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis).

Outro grande mamífero que pode ser flagrado é a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae). Ela sai de regiões de águas Antárticas para regiões mais quentes onde se reproduz e dá à luz aos filhotes.

No final de maio, uma baleia-jubarte foi vista na região.

