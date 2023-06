Banco explode na madrugada e assusta cidade do interior do Paraná

Uma agência bancária foi alvo de uma explosão criminosa, na madrugada deste sábado (24). O caso aconteceu em Santo Antônio da Platina, no Norte paranaense. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos chegaram à agência por volta das quatro horas da manhã.

De acordo com a PM, um dos homens quebrou a porta de vidro com um pé de cabra e entrou na agência. A empresa de monitoramento do local acionou as forças de segurança e uma câmera de monitoramento registrou o caso. Depois de entrar, o homem coloca um item explosivo no caixa eletrônico. Ele volta para ver o resultado, mas como não encontrada nada de valor, o suspeito vai embora.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

