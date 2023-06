Homem orienta filha por videochamada e realiza dezenas de furtos por Curitiba

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (23) pela Polícia Civil no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O rapaz, segundo apurou a polícia, utilizava a própria filha, de oito anos, para praticar diversos furtos. Ele ligava por chamada de vídeo para a menina e orientava a criança dizendo o que ela tinha que pegar.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Rinaldo Ivanike, os furtos aconteciam no mercado de um condomínio residencial. O rapaz é morador do local e não pagava pelos produtos que pegava. Estima-se que o prejuízo causado seja em torno de de R$ 5 mil.

“O indivíduo já estava sendo monitorado. Constatamos que ele é responsável pela prática de aproximadamente 45 furtos nesse mercado, causando um prejuízo de 5 mil reais”, afirma o delegado.

O homem foi autuado e encaminhado ao 10º Distrito Policial.

