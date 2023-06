Atentado em Cambé: terceiro suspeito de envolvimento no caso é preso

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) prendeu nesta sexta-feira (23) um terceiro suspeito de estar envolvido no atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, região metropolitana de Londrina. Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil em Rolândia, Norte do Estado.

Além do autor, um suspeito de envolvimento foi preso em Cambé e outro em Gravatá, no estado de Pernambuco. As investigações da Polícia Civil continuam em andamento.

Sobre o caso

Um rapaz de 21 anos entrou no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé,cdurante a manhã do dia 19 de junho sob pretexto de precisar de um histórico escolar. Ele entrou e efetuou os disparos contra Luan Augusto e Karoline Alves. Os dois namorados estavam brincando numa mesa de ping pong quando foram baleados.

Karoline morreu no local e o jovem Luan foi encaminhado às pressas para a Santa Casa de Cambé e, depois, para o Hospital Universitário de Londrina. O jovem, no entanto, estava com uma bala alojada na cabeça e não resistiu, morrendo na madrugada de terça-feira (20).

O ataque na escola do Paraná ganhou repercussão nacional pela brutalidade do atirador, que estava armado com machadinhas, um carregador e uma arma de fogo.

