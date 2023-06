A trajetória de Karoline Verri Alves e Luan Augusto, vítimas do atirador que invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, motivou a arquidiocese de Londrina a avaliar um pedido muito especial. O Setor Juvenil da Arquidiocese analisa entrar com um processo para santificar o jovem casal, assassinado de forma brutal em uma escola da cidade.

Em um post, publicado pela Arquidiocese de Londrina, a comunidade afirmou reconhecer a trajetória de Karoline Verri Alves e Luan Augusto, ao mesmo tempo a santidade do namoro e a participação deles na comunidade cristã e nos sacramentos.

Dias antes de ser assassinada pelo atirador, Karoline Alves recebeu o sacramento da Reconciliação com seu pároco. O jovem Luan Augusto tinha recebido, dias antes, o sacramento do Crisma.

+Leia mais! Vídeo! Repórter da RPC e avô de vítima de ataque em Cambé choram ao vivo

“Karoline e Luan viveram assim a santidade: abraçando com entusiasmo a sua vocação, gastaram-se pelo Evangelho dentro da Igreja, descobriram uma alegria sem par e tornaram-se reflexos luminosos do Senhor na história da comunidade, dos amigos e de seus familiares. Um santo ou uma santa é isto: um reflexo luminoso do Senhor na história. Tentemos fazê-lo também nós, a exemplo de Karoline e Luan, porque cada um de nós é chamado à santidade, a uma santidade única”, disse no post o padre Dirceu Reis.

Segundo ele, os jovens já são reconhecidos como intercessores e inspiração para a juventude da Arquidiocese de Londrina.

Processo para santificar o casal

O Setor Juvenil informou que avalia a solicitação para um processo diocesano de reconhecimento da santidade de Karoline e Luan, que eram estudantes, namorados e fiéis.

O ataque em Cambé

O ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé, encontrado morto na noite desta terça-feira (20), fingiu precisar de um histórico escolar para entrar na escola. Luan e Karoline estavam jogando ping-pong no pátio quando foram alvejados a tiros pelo marginal. O suspeito, preso no local no crime, portava uma machadinha, carregadores e uma arma. Karoline morreu no local e Luan chegou a ser resgatado, mas morreu no hospital horas depois.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos