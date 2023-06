Identificado atirador que matou aluna no Paraná; Ele estava com um “arsenal de guerra”

Foi identificado, no início da tarde desta segunda-feira (19), o nome do ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody responsável por um ataque que tirou a vida de uma jovem e deixou um rapaz, ambos com 16 anos, em estado gravíssimo, na manhã desta segunda-feira.

Segundo informações do Meio Dia Paraná, da RPC, desta quarta-feira, o atirados foi identificado pela Polícia Militar como Marcos Vinícius da Silva Damas, de 21 anos. Ele foi preso instantes depois do ataque.

O suspeito dos ataques estava portando uma machadinha, um carregador de arma de fogo, uma pistola e vários projéteis. Vítima tinha 16 anos

Segundo informações preliminares, a vítima fatal do ataque foi identificada como Karoline Alves, de 16 anos. Posteriormente foi confirmado que vítima fatal e o rapaz internado eram namorados.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos