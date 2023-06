Poucas horas depois de estrear em Curitiba, a frota de 6 táxis elétricos que estão rodando por Curitiba já sofreu uma baixa. Um acidente na própria sexta-feira, dia do lançamento, tirou de circulação um dos seis veículos que inauguraram a presença dos veículos elétricos na frota de táxis da cidade.

O acidente ocorreu por volta das 17h da última sexta-feira (16), no cruzamento da Rua Augusto Stresser com Rua Padre Germano Mayer, no Hugo Lange. Segundo a Urbanização de Curitiba, (Urbs), responsável pelo gerenciamento dos táxis e ônibus de Curitiba, o motorista do veículo Renault Zoe (o táxi elétrico) não teve culpa no incidente. Não houve feridos.

Segurado e substituído

A Urbs ressaltou que o veículo, parte da frota de táxis elétricos da cidade, é segurado e será substituído nesta segunda-feira (19), retornando ao serviço normalmente. “O acidente não teve nenhuma relação com o fato de o táxi ser elétrico e a substituição rápida do veículo danificado evidencia a eficiência e a agilidade da empresa”, disse a Urbs em nota.

Frota segue funcionando normalmente

É importante destacar que os demais táxis elétricos continuam circulando normalmente pela cidade, oferecendo uma opção sustentável aos passageiros. A tecnologia dos veículos elétricos tem se mostrado cada vez mais uma alternativa viável para reduzir a emissão de poluentes e contribuir para um ambiente mais limpo e saudável.

