Karoline Verri Alves, vítima fatal de um atirador que invadiu uma o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, interior do Paraná, namorava com Luan Augusto, rapaz de 16 anos que está internado em estado gravíssimo após levar um tiro na cabeça disparado pelo suspeito, que já foi preso. Karoline e Luan eram namorados desde maio de 2022, conforme explicou Rodrigo Augusto, pai de Luan.

Ambos foram alvos da fúria de um rapaz de 21 anos suspeito de entrar na colégio por volta das 9h15 desta segunda-feira sob pretexto de precisar de um histórico escolar. Ele entrou e efetuou os disparos contra o casal. Ela morreu no local e o jovem Luan foi encaminhado às pressas para a Santa Casa de Cambé e, depois, para o Hospital Universitário de Londrina, onde esta internado e respirando com ajuda de aparelhos. Ele deve passar por cirurgia ainda hoje.

“O médico me falou que ele está com uma bala alojada no cérebro e estão para fazer a cirurgia agora de tarde, ele está entubado. Ele mora com meus pais e foi para a escola. Hoje é meu aniversário e sempre ficamos o dia todo juntos quando é meu aniversário. Peço orações para tudo mundo, todo mundo conhece que ele não mexe com ninguém. Ele vai sair dessa”, disse o pai do menino para o Meio Dia Paraná, da RPC, desta segunda-feira.

