O terreno onde ficava o restaurante Divino Mestre, no bairro Água Verde, em Curitiba, será leiloado em primeira hasta nesta quinta-feira (22), pelo lance inicial de R$ 3.002.807,00. O lote no cobiçado bairro curitibano tem metragem total de 839,57 na Rua Chile, com 16 metros de frente e 51 de fundos.

Os interessados precisam se cadastrar no site do leiloeiro oficial.

Caso o bem não seja arrematado para ninguém ele volta a ser leiloado no dia 30 de junho, dessa vez com lance inicial de 50% do valor de avaliação, ou seja, R$ 1.501.403,50. O leilão foi decidido pela 19º Vara Cível de Curitiba

Terreno atualmente