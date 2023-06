Morreu, na madrugada desta terça-feira, Luan Augusto, de 16 anos, vítima do atirador que cometeu um ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, região metropolitana de Londrina, na manhã de segunda-feira (19). O ataque na escola do Paraná ganhou repercussão nacional pela brutalidade do atirador, que estava armado com machadinhas, um carregador e uma arma de fogo.

Ele estava internado no Hospital Universitário de Londrina com uma bala alojada na cabeça. Ele iria passar por cirurgias, mas não resistiu à brutalidade do ataque realizado por um ex-aluno do colégio de 21 anos. A morte foi confirmada pela família de Luan ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta terça-feira (20)

Luan estava com a namorada Karoline Verri Alves quando foi alvo do ataque em escola do Paraná. Karoline morreu na hora, mas Luan chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu. O atirador responsável pelo ataque em Cambé foi preso no local do crime.

Alvos de atirador de Cambé eram namorados. Foto: Reprodução/Facebook.

